Testvérek Erdélyből

A dél-rábaköziek a közelmúltban jártak Erdélyben. Kolozsvár nevezetességeit is megnézték.

A dél-rábaközi településeknek másfél évtizedes kapcsolatuk van erdélyi községekkel. „A testvértelepülési kereteket rég átléptük. Már évek óta nem az annak idején megkötött szerződés szerint alakítjuk kapcsolatunkat. Barátok vagyunk, akik ezer szállal kötődnek egymáshoz" – jellemezte az erdélyiekhez fűződő viszonyt Takács Lajos, Dénesfa polgármestere.Beled Ákosfalvával, Edve Nyárádszentbenedekkel, Vásárosfalu Székelyvajával, Dénesfa Harasztkerékkel kötött megállapodást annak idején. Manapság évente többször is találkoznak. Legutóbb a közelmúltban járt Erdélyben egy nagyobb társaság a Dél-Rábaközből.– Nem kell nekünk már meghívó, hivatalos megbeszélés, egyeztetés az önkormányzatok között. Fogjuk magunkat és megyünk, ottani barátaink pedig úgy fogadnak, mintha hazaértünk volna – mondta a Kisalföldnek Takács Lajos.

– Persze ez fordítva is igaz, azaz mi is ugyanígy várjuk őket. Az elmúlt években csaknem hétszázan utaztak Erdélybe a Dél-Rábaközből. Hol személyautóval, hol kisbusszal indulunk útnak, de többször szerveztünk már nagybuszos túrát is, ötven fővel. Beled rendszeresen szervez gyerekek számára úgynevezett csereüdültetést is.Takács Lajos azt is megfogalmazta, milyen élményt ad egy-egy erdélyi látogatás. Úgy véli, a magyar múlt, a történelem érinti meg az embert, ha ott jár.– Óriási élmény minden egyes út és valamennyi nyújt valami újat. Azt a barátságot, amely a másfél évtized alatt kialakult köztünk, nem is lehet leírni. Akkoriban egyfajta mozgalom volt, hogy minél több anyaországi település vegyen fel kapcsolatot erdélyi községgel. Ez a mozgalom ma már önmagát erősítővé vált. Azaz aki egyszer is járt odakint, visszavágyik. Magam is így vagyok ezzel. Az igazi kikapcsolódást, megnyugvást és feltöltődést azok a napok adják, amikor ott lehetek – fejtette ki a dénesfai polgármester.A beledi városvezető, Major Jenő 1994-ben hátizsákos túrán járta be Erdélyt. Húsz évig aztán nem jutott vissza, csak miután polgármester lett.– Azóta többször is jártam már kint és mindig az az érzésem, hogy otthon vagyok. Ez pedig csak attól lehet, ahogy az erdélyi barátaink fogadnak bennünket, ahogy viszonyulnak hozzánk. Azon vagyok, hogy minél több beledi élhessen a lehetőséggel és ismerhesse meg azt a csodálatos világot. Megnézzük természetesen az ismert helyeket, de igyekszünk eljutni az eldugott falvakba is. Ott lehet megérezni igazán, hogy mit is jelent Erdélyben lenni – tette hozzá Major Jenő.Takács Lajos még elújságolta: örömmel fogadta, amikor a csornai önkormányzat felvette a kapcsolatot Nyárádszeredával. „Úgy érzem, egy kis közöm nekem is van hozzá, hiszen a nyárádszeredai polgármester úrral én szerveztem meg az első találkozót" – mondta.