Tervezik a büdzsét Szanyban

Megismerték a terveket, a fejlesztési elképzeléseket. Az elhangzottakhoz a képviselők február 15-ig nyújthatják be módosító javaslataikat, majd a pénzügyi bizottság elé kerül a téma. A testületi ülésen majd február végén lesz ismét napirenden a költségvetés kérdése.Funtek János jegyző a Kisalföldnek elmondta: 479,9 millió forint a szanyi költségvetés bevételi és kiadási terve is. A pályázatokhoz szükséges saját forrásokat is rögzíti a dokumentum. Eszerint külterületi út építéséhez 14 millió forint önerőt különítenek el.

A kerékpárút folytatásához ugyancsak kap támogatást a község, amihez 10 millió forintot tartalékolnak. Inkubátorház kialakítását is tervezik, amihez 15 millió forintért területet és épületet vásárolnak. Járdaépítésre nyert pályázatukhoz 5 millió forintot tesznek félre, a focipálya világosításának korszerűsítéséhez 2,4 millió forint lesz az önrész.A költségvetésben szerepel a bölcsőde kialakításának terve is. Az óvoda melletti épületre várhatóan 7 millió forintot költenek. A települési arculati kézikönyv elkészítésére 1,3 milliót fordítanak, a településszerkezeti terv módosítására 1,5 milliót. Szeretnék a művelődési ház udvarát térburkolóval lerakni, 10 millió forintot szánnak rá.„Hatvannégymillió forint tartalékot is elkülönítünk a költségvetésben. Ezt az összeget a további pályázati forrásokhoz raknánk hozzá" – jegyezte meg Funtek János.