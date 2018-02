Templomépítők közé érkezett a beledi lelkész

A beledi lelkész, Ihász Beatrix kihívásnak és egyben örömteli lehetőségnek éli meg az előtte álló feladatokat.

Tizenéves korában Ihász Beatrix előtt két lehetséges út állt. Egyik a természet- és állatszeretetéből adódó kertépítészet, a másik pedig a lelkészi hivatás volt. Végül az utóbbit választotta. Felmenői között is voltak evangélikus lelkészek, édesapja pedig a győr-nádorvárosi gyülekezet presbitere volt.„A konfirmáció után ifjúsági órára jártam. Akkoriban szerveződött három fiatal lelkész összefogásával a Mustármag Ifjúsági Egyesület, aminek először tagja, majd a segítője lettem" – beszélt az egyesületről Ihász Beatrix, melynek később a vezetője lett. Végül jelentkezett a Teológiai Akadémiára: „Voltak bennem kérdő- jelek, hogy karakteres és határozott nőként vajon alkalmas vagyok-e a lelkészi szolgálatra."„Azt gondoltam, nem tö- rődöm vele, nem szólok többé az ő nevében, de perzselő tűzzé vált a szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam" – idézte a Bibliából Jeremiás prófétát, kit Isten küldött szolgálatra és elhívásának megerősödéséről szólnak e sorok.Elmondása szerint nagyjából fele-fele arányban vannak már női és férfi lelkészek az evangélikus egyházban: „A női lelkészségnek is megvannak az előnyei, érzékenyebbek és talán nyitottabbak az emberi érzésekre" – tette hozzá.

Ihász Beatrix Győrből segédlelkészként Komáromba került, ahol tizennyolc évig szolgált. Onnan Orosházára vezetett az útja családjával. Az evangélikus lelkésznő győri, míg férje kőszegi gyökerekkel bír. Szerettek volna közelebb kerülni a családjaikhoz, így megragadták a Beleden kínálkozó lehetőséget. Időközben férje, Kőszegi-Németh József is talált állást szolfézstanárként. Ő korábban az Orosházi Művészeti Iskola igazgatója volt.Beatrix a rábaközi kisvárosban rögtön bele is vetette magát a tennivalókba: három pályázatot is le kell vezényelnie a közeljövőben. Vásárosfalun már állnak az evangélikus templom falai, amire 10 millió forintot kaptak, s egy újabb pályázat is folyamatban van. Az ottani gyülekezet is jócskán hozzátett a beruházáshoz, eddig 5 millió forintot gyűjtöttek. „Kis gyülekezet, de annál életerősebb. Ha minden jól megy, idén befejezzük a templom építését – mondta, majd kitért a másik két munkálatra is: – A beledi templom tetejének és tornyának felújítására is nyertünk pénzt. Az időjárás miatt kissé megtorpant a folyamat, de tavasszal elkezdődnek a munkálatok. Az ehhez szükséges önerő előteremtésében segítséget kaptunk az országos egyháztól" – mondta a 34 millió forint összköltségű felújításról.„A harmadik pályázatot a Beled Jövőjéért civil szervezettel együtt nyújtotta be még az elődöm. Ennek eredményeképp több mint 18 millió forint támogatást kaptunk programokra, amiből nyári tábort, kirándulásokat, könnyű- és komolyzenei programokat tervezünk. Nagy kihívások előtt állok, de ez egyúttal örömet is jelent" – zárta szavait a lelkésznő.