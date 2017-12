Tekergő: százan hajtottak fel a csornai elkerülőre szombaton

Hideg volt és a szél is fújt, százan mégis meghódították a csornai elkerülő újabb szakaszát.

Fújt a szél és a hőmérő alig mutatott nulla foknál többet, szombaton mégis elindult a túra. A csornai elkerülő új, még át nem adott szakaszát kerékpárral hódították meg, mintegy százan. Dr. Czumbil Norbert, a főszervező elmondta: örül neki, hogy a zord idő ellenére ilyen sokan eljöttek.– Együtt voltunk, mozogtunk és olyan élményben volt részünk, amiben soha többet nem lesz – fogalmazott Czumbil doktor. A résztvevők közül többen már az első Elkerülőtekergőn is ott voltak 2015 szeptemberében, amikor az első szakaszt vették birtokba a bicajosok. A mostani táv kilenc kilométer volt.– Ilyen lehetőség nem lesz az életünkben, azért is jöttem el. Két évvel ezelőtt csaknem harminc kilométert tekertünk, de ilyen időben ez a kilenc is elég volt – jegyezte meg Élő Imre. – Köszönjük a doktor úrnak, hogy ismét összehozta a túrát.

Nagy István is hasonló véleményen volt. „Az első is óriási élmény volt és ez is. Még az autók előtt járhattuk be a pályát, olyan szemszögből láthattuk a tájat, amilyenből eddig még nem és ezután már nem is" – tette hozzá.– Az időjárás ugyan nem a legjobb, de a mozgás mindenképpen jólesett – vélte Nagy Istvánné is. – A társaság nagyon jó, remélem, hogy a jövőben is részt vehetünk hasonló megmozdulásokon.Dr. Czumbil Norbertnek felvetettük: kerékpáros barátai számítanak rá, hogy ezután évente szervez biciklis „tekergést".– Az ötlet nagyon jó, nekem is eszembe jutott már. Akár jótékony céllal is megrendezhetjük, hiszen a segítségre mindig szükség van. Azt látom, hogy van igény a közös sportolásra. Ezért, ha akadnak segítőim, akik a szervezésből kiveszik a részüket, rajtam nem múlik ezután sem egy jó túra – ígérte Czumbil doktor.