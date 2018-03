Tejfakasztóval egybekötött keresztelője is lesz a kisgidának Vitnyéden

Háziállatokkal népesítették be a vitnyédi közösségi ház udvarát még tavaly tavasszal. Nemcsak látványosak, hasznosak is. Ottlétük óta az önkormányzatnak nem kell bajlódnia a fűnyírással.„Az egyik táncosunknak volt két kecskéje és két birkája. Felajánlotta őket a köz javára" – kezdte az Énekes Lenke Hagyományőrző Csoport vezetője, Zsámboki László. Hozzátette, hogy azóta az udvarukat szépen rendben tartják az állatok. Időközben közös birkanyírást is tartottak a táncosok, s az ellátásukért is együttesen felelnek. Később szert tettek két alpesi kecskére is. Egyikük a napokban egy kis gidával örvendeztette meg gazdáit. „Várhatóan három héten belül még egy újabb gida várható" – beszélt Zsámboki László az állománygyarapodásról. Hozzátette: a pénteki táncpróba után pedig „tejfakasztóval egybekötött keresztelőt" tartanak a néptáncosok. S itt nevezik el – mint kiderült – a bakkecskét.

Farkas Bálint a pár napos gidával.

Amúgy is nagy élet van a közösségi ház udvarán: egymást érik az összejövetelek, találkozók, táncpróbák, átmenetileg az iskolások tornaórái is itt zajlanak. Ezen alkalmakkor kivétel nélkül mindenki rá-rápillant, vagy akár be is megy a szelíd állatok közé, amelyek különösképp a gyerekek körében népszerűek.A vitnyédi közösségi élet egyik meghatározó része az élő hagyományőrzés. Ebbe remekül illeszkednek a háziállatok, és az udvarra tervezett lábas pajta is, ahol helyet kapnak majd többek között régi szerszámok, egy lovas szán, s a még padláson lapuló emléktárgyak.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a kormány tavaly 2,5 milliárd, idén pedig további 5 milliárd forintot fordít a közösségteremtő szervezetekre (Kisalföld, 2017. november 14.). A Csoóri Sándor Program keretéből a rábaközi egyesületeknek mintegy 30 millió forint jutott, ezen belül is 5,2 millió forint a vitnyédi Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesületnek. A pénz már úton van, addig is saját forrásból kezdték el megvalósítani cél-jaikat. Ezeket Zsámboki László részletezte: „Szerencsére elegendő alaptőkénk volt ahhoz, hogy megelőlegezzük a munkálatokat. Az új csizmáink, cipőink megvannak, a viselet készítése is folyamatban van. Zajlanak a zenekari próbák, és két új koreográfiát is összeállítottunk" – mondta az együttes vezetője. A Csoóri-program keretében továbbképzések és tánctalálkozók is megvalósulnak, ilyen lesz például az áprilisi Országos Táncháztalálkozó Budapesten, ahol Csorna, Szil, Szany, Kapuvár és Vitnyéd táncosai a tavasztól késő őszig tartó rábaközi szokásokat viszik majd színpadra.A néptáncosok vezetőjétől megtudtuk, hogy a táncteremben is vannak változások. Új szőnyeg került a parkettra, nádburkolat a falra, túl vannak eszköz- és hangosítóbeszerzésen, valamint kialakítottak egy klubszobát.