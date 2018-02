Szűkíti árukínálatát a mórichidai kertészet

A közmunkaprogram mórichidai foglalkoztatottjai minden fronton bevethetők. Az óvodai konyhán is segítenek, ha kell.

A mórichidai önkormányzat a február 28-ig tartó Start közmunkaprogramra 22,2 millió forintos támogatást kapott az államtól. Ebből bérekre és a járulékokra 14,9 milliót fordítottak. Beruházásra, fejlesztésre 7,3 millió forint jutott. A program tizenkét közmunkással indult a községben.A korábbi évekhez hasonlóan gazdálkodtak: vetettek egyebek mellett burgonyát, hagyma- és répaféléket, paprikát, paradicsomot. A tisztítás utáni tárolást hűtőkamrában oldják meg. A terményeket elsősorban a helyi óvodában használták fel, de keresték a kapcsolatot más vevőkkel is. Népszerűek az önkormányzat portékái a helyi háziasszonyok körében. Együttműködtek környékbeli önkormányzatokkal és – ahogy az már korábban kialakult – szociális célokra is tartalékoltak az áruból. Pályázaton, úgynevezett többlettámogatásként még 2,8 millió forinthoz jut a település, amit vákuumcsomagoló gépre, csomagolóanyagra és asztali mérlegre fordítanak. Az eszközök beszerzésével és használatával a terményeket higiénikusabban tudják csomagolni és a tárolási időt is növelhetik.

A terményeket elsősorban a helyi óvodában használták fel, de keresték a kapcsolatot más vevőkkel is.A közmunkaprogramban ebben az évben is részt vesznek a mórichidaiak. Tizenegy helybeli jut lehetőséghez, tudta meg a Kisalföld László Attilától. A falu polgármestere hozzátette: szűkítik a termények körét, „nem aprózzák el az erejüket".– Kétezer méternyi kordonos uborkával foglalkozunk idén, egy hektáron burgonyát termelünk, a nyolcszáz-ezer négyzetméteres kertjeinkben pedig sárgarépát, zöldséget vetünk. Fűszerpaprikánk ezerkétszáz négyzetméteren lesz – tájékoztatott a községvezető. Hozzátette: a közeljövőre nem terveztek komolyabb eszközbeszerzést, fejlesztést. A gazdaság jelenlegi szintjén el tudják látni a feladatot a meglévő felszereléseikkel.