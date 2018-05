Szorult helyzetbe került a páli édesapa, aki mindent megtesz gyermekeiért

Fülöp Ferenc megpróbál talpon maradni, de szüksége van a jóindulatú emberek segítségére.

Fülöp Ferenc két gyermekével, felújításra szoruló házával és adósságokkal maradt magára két évvel ezelőtt. A páli férfi megpróbál talpon maradni, de a hullámok gyakran összecsapnak a feje fölött. A Kisalföld olvasói a Jóakarat hídján át némi reményt adtak az édesapának. És 150 ezer forintos támogatást, amivel rögtön vízdíj- tartozását csökkenti. A pénz csak egy részére elég ugyanis.Fülöpék életét a családsegítő munkatársai is igyekeznek egyenesbe hozni. Deliné Varga Anikó szerint a családfő szorgalmas, mindent megtesz gyermekeiért ami csak tőle telik: főz, mos, takarít. Az építőiparban dolgozik, a téli hónapokban azonban kevesebb volt a munka, így a pénz is. Megcsúsztak hát a befizetések, ezért fordultak a Kisalföld alapítványához.– 2005-ben vettük a házunkat, ami már akkor is nagyon rossz állapotban volt. Persze hitelt kellett felvennünk hozzá – vázolta helyzetüket. – Nem tudtunk fizetni, ezért újabb és újabb kölcsönökre volt szükség. Két évvel ezelőtt a feleségem elköltözött és el is váltunk. Két gyermeket magával vitt, kettő velem maradt. A törlesztőket én fizetem, és az összes levonás után jó, ha húszezer forintunk marad a megélhetésre. A villanyunk már feltöltős rendszerrel működik, a vízdíjtartozásom meghaladta a kétszázezer forintot. Ezt kell csökkentenem elsősorban, mert nem maradhatok a gyerekekkel víz nélkül.Fülöp Ferenc már az alapítványhoz írt kérelmében is úgy fogalmazott, hogy egyenesen a szolgáltatónak utaljuk el a támogatást. Mivel erre sajnos nincs lehetőség, megint csak a családsegítősök „léptek". Deliné Varga Anikó vállalta, hogy elintézi ezt az ügyet és befizeti a pénzt.– Mivel már jó idő van, dolgozni is többet tudok, a kereset is több lesz. Igaz, a levonás is arányosan magasabb ilyenkor. Gyakran vagyok úgy, hogy nem látom a kiutat szorult helyzetünkből. Muszáj azonban továbbmenni, ezért újra és újra megpróbálok talpra állni. Köszönöm minden Kisalföld-olvasónak, aki segít bennünket ebben – jegyezte meg Fülöp Ferenc.