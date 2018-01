Szomorú történet: apa nélkül maradt dédunokái miatt kér segítséget a csornai asszony

Tóth Józsefné erős marad, hogy el tudja viselni a családját sújtó terheket.

Óriási a teher, melyet az élet a csornai Tóth Józsefné vállaira rakott. Tavaly májusban tragikus hirtelenséggel vesztette el fiát, most pedig unokaveje temetésére készül a szerencsétlen asszony. Szívét nyomja négy kicsi dédunokájának sorsa, akikért mindent megtenne. Ám tudja, végesek a lehetőségei. A Kisalföldet kereste meg elkeseredésében, hogy a jóakaratú emberek segítségét kérje.– Nem a magam és nem az unokám, hanem a négy kis dédim miatt beszélek családom gyászáról és tragédiájáról. Hogy mit érzek most, szavakkal nem tudom elmondani, de borzasztó dolgok járnak a fejemben. Erős vagyok azonban, annak kell lennem, mert a gyerekeket nézem. Nem tehetnek az ártatlanok semmiről, mégis ők bűnhődnek. Akik ismernek bennünket, úgyis tudják, mi történt nálunk. Nem akarok én semmit hozzátenni, nem festek képet, a történteket sajnos úgysem tudom visszafordítani. A kicsikért harcolok és értük mindent megteszek – beszélt könnyek között tragédiájukról. Tóth Józsefné 47 éves fia májusban halt meg, váratlanul. Unokaveje pedig január első napjaiban maga is a halálba ment.





A Kisalföld a Jóakarat hídja alapítványán keresztül 150 ezer forintos támogatást küld a dédunokáknak. Aki ezenfelül egyéb módon is támogatni tudja a nagy bajban a családot, a Kisalföld csornai szerkesztőségén vagy a cska@kisalfold.hu e-mail-címen keresztül felveheti velük a kapcsolatot.

– Szorgalmas fiú volt, aki a családjának mindent megadott. Sokat beszélgettünk vele, hozzánk volt bizalma. Tudtuk, mi nyomasztja, de nem segíthettünk neki. Arra azonban, hogy képes lesz a végső lépésre, nem gondoltunk volna. Próbáljuk a négy kis dédunokánkat pártfogásba venni, bevásárolunk nekik, de a végtelenségig nekünk sem megy. Egyheti tüzelőjük van például, a konyhaszekrény is üres náluk. Nagyon féltem a gyerekeket.A legidősebb ötödik osztályos, a legkisebb hároméves. Amikor azok az apróságok megtudták, hogy mi történt nálunk... Aki hallott már keserves gyereksírást, az el tudja képzelni. Senkinek nem kívánom. Nagyon nehéz, de az élet megy tovább, a kicsiknek apa nélkül. Aki úgy érzi, hogy tud segíteni, legyen olyan jó és tegye meg – zokogta Tóth Józsefné. Azt kéri, őt keressék és a felajánlásokat ő juttatja majd el dédunokáinak.– Még a fiunk halálát sem hevertük ki, nem is lehet soha. Ő volt a támaszunk. És most itt az újabb tragédia. De küzdeni fogunk, amíg bírjuk, mert a gyerekekért mindenre képesek leszünk – jegyezte meg csendesen.