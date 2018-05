Szolgálati autót kaptak a polgárőrök Rábapordányban

A Csornai Rendőrkapitányság munkatársai, illetve Csányi Gábor, a Csorna–Kapuvár Járási Polgárőr Egyesületek koordinátora adta át kollégáinak a használt, de jó állapotú szolgálati gépjárművet, egy Opel Astrát.



A helyi polgárőr-egyesület története 2016-ban kezdődött. Akkor a polgármester, Visy László megbeszélésre hívta a falu önkénteseit, hogy egy bűnmegelőző szervezetet alakítsanak. A terv megvalósult, a szervezet azóta is sikeresen és eredményesen működik Kovács Attila elnök vezetésével. Az alapítók huszonnyolcan voltak, ma már közel 40 polgárőr szolgál Rábapordányban. Tevékenységük fontos része a bűnmegelőzési járőrszolgálat. Általában egy héten háromszor-négyszer járőröznek, ám ha jelzés van, akkor nappal is járják a környéket. Az egyesület a rendőrségi körzeti megbízottal is jó kapcsolatot ápol, közös szolgálatokat is adnak.



2017-ben közel 2000 szolgálati órát teljesítettek. Eddig az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott két kerékpár állt rendelkezésükre, mostantól pedig már autójuk is van, amely nagyban megkönnyíti és hatékonyabbá teheti értékes munkájukat.



Az egyesület a jövőben igyekszik minél több pályázaton részt venni és egyéb támogatásokhoz jutni. A helyi önkormányzat is segíti őket, ingyen kapnak például egy irodahelyiséget.