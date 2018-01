Szívműtétre, kályhára, autójavításra kell a támogatás

Könczölné Nagy Ilona és férje, Könczöl Viktor hálásak az alapítványtól kapott támogatásért.

Nem gazdagok, de elégedettek és boldogok a dénesfai Könczöl család tagjai. Igaz, albérletben élnek, autójuk javításra szorul és a napokban a cserépkályha is tönkrement. Mégsem panaszkodnak, próbálnak fennmaradni, ahogy erejükből telik. A Kisalföld olvasói a Jóakarat hídján át küldték el támogatásukat a hatgyerekes családnak.A hat gyermek közül négyen még otthon élnek. Egyikük, Erzsike varrónőnek tanul, Ferike és Krisztina nyolcadik osztályosok, Dániel ötödikes. Édesanyjuk, Könczölné Nagy Ilona azért kereste meg a Lapcom Média Alapítványt, hogy számukra kérjen segítséget. Az adomány karácsonyra ugyan nem ért oda, de most is nagyon jókor érkezett Dénesfára.– Ajándékot egy egyházközösségtől kaptak a gyerekek és a nagymama lepte meg őket – mondta Könczölné Nagy Ilona.

– Finom vacsora is került az asztalra, amihez anyósom ugyancsak hozzájárult. Szépen teltek az ünnepek, hiszen együtt voltunk.Könczölék a most kapott 150 ezer forintból élelmiszert vásárolnak. Közben jöttek azonban váratlan kiadások.– Tönkrement a cserépkályhánk, szétrobbant a teteje, azt jó volna megcsináltatni. Az autónkban is meghibásodott egy alkatrész, ki kell cserélnünk. Szóval lesz helye a pénznek. Sajnos, a férjem munkanélküli lett, a keresete nagyon hiányzik. Úgy néz ki, hogy rövidesen sikerül elhelyezkednie, de addig is muszáj kihúznunk valahogy – sorolta a gondokat az asszony. Arról is beszélt, hogy ő szívbetegsége miatt rokkantnyugdíjas. Szívbillentyűműtétre van előjegyezve, a gyógyítás, kezelés is pénzbe kerül majd.– Az alapítványtól kapott támogatással lélegzethez jutunk, amíg a férjem munkába áll. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a segítséghez. Beosztjuk majd a pénzt és csak a legfontosabbakra költünk – ígérte Könczölné Ilona.