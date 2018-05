Szépül az óvoda Beleden

A kocsibeállók a leendő őstermelői piac mellett kapnak helyet. Utóbbi átadását nyár végére tervezi az önkormányzat. A felvetés még kezdeti szinten van, mivel a terület a takarékszövetkezet tulajdona.



Az őstermelői piac mintegy nyolcszáz négyzetméternyi térköves területén, félkörben harminc árusítóhely lesz. Megvalósítására közel 28 millió forint támogatást nyert a város. Mivel az újítással megnövekedne a piactér forgalma, így a parkolóhelyek biztosítása még inkább indokolt.



„A takarékkal való egyeztetést követően indulhat el az árajánlatkérés és a kivitelezés. Öt-hat férőhelyes lenne és murvával borítanák a területet" – tette hozzá a polgármester, Major Jenő.



Már több alkalommal foglalkoztunk a beledi óvoda hányattatásaival (Kisalföld, 2016. március 2.). A mintegy 500 négyzetméteren felújított épületrészben a bútorozás, a bölcsődeudvar kialakítása, a parkosítás és a melegítőkonyha gépészeti felszerelése van még hátra. Az építési költségek meghaladják a 60 millió forintot. Erre jön még a bútorozás és a melegítőkonyha felszerelése, ami több mint 3 millióba kerül. Az északi szárny tetőszerkezetére elhelyezett napkollektor pedig tönkrement a kihasználatlanság miatt. Közel egymillió forintért az önkormányzat korábban megjavíttatta, most ponyva takarja.



„Öt éve nem üzemelnek a napkollektorok. Nem csak a fűtés, a melegvíz-előállítás szempontjából is szükséges beindításuk. Előtte el kell végezni a vízrendszer fertőtlenítését, a rendszer újratöltését és a gázkazán karbantartását" – sorolta a polgármester. Március végén megtörtént az északi szárny műszaki átadása. Az ünnepélyes átadást összekötik a május 18-i Pünkösdi Fesztivállal, szeptemberben pedig már a gyerekek előtt is megnyílnak a kapuk.