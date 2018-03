Sportcsarnok és sorház lesz a húsgyár területén Kapuváron és uszoda is épül

Látványterv – így fog kinézni az elképzelések szerint a Kapuvár Városi Sportcsarnok.

Multifunkciós sportcsarnok épülhet Kapuváron – jelentette be kedden Hámori György polgármester. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő pedig még egy idén elkészülő tanuszodát is ígért mellé. A tanuszoda a kerékpároscentrum mellett kap helyet. Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.Hámori György visszautalt arra, hogy nagy lépés volt a város életében a húsgyár területének megszerzése. „A volt dolgozók és családtagjaik érthetően ma is erős érzelmi szálakkal kötődnek a gyárhoz" – mondta, hozzátéve: hosszú előkészítő munka során kerestek új funkciót az épületegyüttesnek.A három sztenderd, kosárlabdapálya nagyságú küzdőtér megfelelő infrastrukturális hátteret biztosít három, párhuzamosan zajló testnevelésórának vagy sportfoglalkozásnak is.„Elindult a korosztályos képzés, sőt, már az első győzelmét is elérte a kosárlabdacsapat" – beszélt a kapuvári kosárlabdázás első lépéseiről Fűzy András, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi tagja. Hozzátette, a beruházás főösszege bruttó 750 millió forint. Ennek egyharmadát a város, a fennmaradó részt a helyi vállalkozások társasági adója fedezi.

„Az építési engedély jogerős, a kiviteli tervek egy-másfél hónapon belül elkészülnek."

További sportparkok

„A kapuvárihoz hasonló sportparkok épülnek Csornán, Rábapordányban, Ikrényben és Ivánban. A járásközpontokban, Csornán, Téten és Kapuváron épül tanuszoda" – mondta a tájékoztatón Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő.