Spanyol földön táncoltak a kapuváriak

Az első éjszaka Marseille-ben szálltak meg, majd innen indultak tovább a fonsagradai fesztiválra, ahol a magyar csoport mellett portugál és spanyol együttesek mutatkoztak be. Megismerkedtek a helyi csoportokkal és ételekkel. Lugo városában ellátogattak a katedrálisba és a helytörténeti múzeumba. Montessoro település nemcsak a második turné, de az Atlanti-óceánban való fürdőzésük helyszínéül is szolgált a rábaközi néptáncosoknak. A visszaúton ismét Marseille-ben álltak meg pihenni, ahol a diákszállón rögtönzött néptáncműsorral lepték meg szállásadóikat és a vendégeket. Sőt, még egy cannes-i fürdőzés is belefért a Földközi-tenger partján. Csoportjukat háromtagú népi zenekar kísérte. A 9 nap alatt közel 6 ezer kilométert tettek meg.

A táncosok hozzájárulása mellett a fellépések bevételeiből, a kapuvári önkormányzat és a Provertha zrt. támogatásából fedezték az utazást, kintlétük alatt a szállást és ellátást pedig spanyol vendéglátók biztosították.

A néptáncosok hazafele papírra vetették az út során szerzett élményeiket. Ezekből szemezgettünk néhány mondatot:



„...a spanyol emberek tánca és zenéje, bár a miénktől eltérő, rendkívül tetszett. Lazán veszik a dolgokat, nem stresszesek. Remélem, még lesz lehetőségem visszatérni az országba..."

„...betekintést nyerhettem a spanyol életbe és tánckultúrába. A legszebb élményem az óceánban való fürdőzés volt."

„Örülök, hogy az együttes tagja lehetek, és hogy ilyen fiatalon lehetőségem nyílt erre a szép helyre eljutni..."