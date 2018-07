Sikert hozott az összefogás a Rábaközben

Rábapordányban az önkormányzat és a helyiek közösen díszítik és gondozzák a köztereket.

A versenyen elért eredmény a helyiek érdeme is.

A Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen az ezer lélekszám alatti települések kategóriájában két rábaközi falu is eredményesen szerepelt. Az internetes közönségszavazáson Acsalag a második, Rábapordány a harmadik helyen végzett. Mindkét község vezetője azt hangsúlyozta, hogy a helyiek összefogása és igényessége nélkül nem érték volna el a sikert.Acsalagon minden évben igyekeznek újabb parkokat kialakítani és minél több közterületet csinosítani. A falu díszítése évszakonként változik, de a nagyobb ünnepekkor is odafigyelnek az alkalomhoz illő dekorációra.Szilágyi Andrásné polgármester elmondta: baráti kapcsolatban állnak egy osztrák kertészeti vállalkozóval, aki minden évben ezernél is több virágpalántát ajándékoz a községnek. A közterületekre ezeket telepítik ki. Az acsalagi ingatlantulajdonosok is követik az önkormányzat jó példáját és otthonaikat egyre több virággal díszítik fel. „A helyiek is igénylik, hogy környezetük rendezett és tiszta, illetve virágos legyen. Ennek köszönhető többek között, hogy Acsalag ilyen szépen szerepelt a Virágos Magyarország közönségszavazásán. A szakmai értékelés még hátravan, a zsűri tagjait jövő héten fogadjuk" – jegyezte meg Szilágyi Andrásné.Rábapordányban ugyancsak partnerei a falubeliek az önkormányzat kezdeményezésének.– Egy közmunkás, két diák foglalkoztatott, illetve a hivatal dolgozói tevékenykednek a parkjainkban, tereinken. Jelentős a zöldfelületünk, elég munkát ad egész nyáron. Komoly területen telepítettünk levendulát, ami amellett, hogy szép, illatos, még hasznos is. Az óvodával együttműködve ugyanis feldolgozzuk a virágot és különböző termékeket, például szappant készítünk majd. Ez egy új programja lesz az önkormányzatnak – fogalmazott Visy László, Rábapordány polgármestere. Hozzátette: a versenyen elért sikert ő is annak tudja be, hogy a helyiek nagy hangsúlyt fektetnek házaik környezetére.