Semmelweis-Nap a csornai kórházban - kiváló orvosokat, ápolókat, munkatársakat tüntettek ki - fotók

Elismerésben részesültek:



- Elismerést kapott továbbá a krónikus belgyógyászati osztály kollektívája. Az egész özösség munkája megbízható, kiegyensúlyozott. A betegek felé tanúsított magatartásuk szeretetteljes, ápoló tevékenységü gondos és szakszerű. A munkatársak egymáshoz fűződő kapcsolata kollegiális, segítő ész. Munkájukat magas szakmai színvonalon végzik.



- A rehabilitációs "B" osztály kollektívája özel 10 éve dolgozik együtt, korábban krónikus osztály női részlegén majd struktúraváltást övetően 6 éve a jelen felállásban. Mindannyian elhivatott szakemberek, akik évek óta a özös célok eléréséért dolgoznak. Egymás személyiségét, munkájukat tiszteletben tartjá , megbecsülik. Egymáshoz viszonyukat a segítő észség és a bizalom jellemzi. Maximálisan igyekeznek egymáshoz alkalmazkodni, tevékenységeiket összehangoltan végzik.

Semmelweis-napi ünnepséget tartottak ütörtö ön a csornai Margit órházban. A rendezvény nyitányként Erdélyi Eszter, a Kerényi György Művészeti Iskola zongora szakos növendé adta elő Csajkovszkij Keringő című művét, majd Dr. Winiczai Zoltán igazgató főorvos tartott öszöntőbeszédet.A csornai önkormányzat épviseletében dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester és Major András alpolgármester adta át a Csorna Szolgálatáért posztumusz díjat dr. Böcskei Gyöngyi hozzátartozójának. Dr. Böcskei Gyöngyi 1997 óta látta el a csornai órház laboratóriumi osztályának vezetését. Áldozatkész hivatástudat, az embereken való segíteni akarás jellemezte egész pályafutását.A Semmelweis-napi kitüntetéseket Dr. Winiczai Zoltán igazgató főorvos és Erdélyiné Orbán Gyöngyi ápolási igazgató nyújtotta át a órház dolgozóinak.ápoló, tizennyolc éve ápolója a Csornai Margit órháznak. Munkáját a precízség, fegyelmezettség, szaktudás, és szakmaszeretet jellemzi.fizioterápiás szakasszisztens, 31 éve dolgozója dolgozója a órháznak. A betegek mindig számíthatnak rá, munkáját, szakértelemmel, pontosan végzi.gyógytornász, ét évvel ezelőtt, fiatal frissdiplomásként kezdett a csornai órházban. Munkáját kimagasló szakértelem jellemzi, csendes, kedves jelleme, kitartással nagy teherbírással párosul.ápoló a pályafutását a sebészeti osztályon kezdte, majd ét évtizede a kardiológiai és belgyógyászati osztályon dolgozik hozzájárulva az osztály zökkenőmentes mű ödéséhez.ápoló 1979 óta a órház dolgozója. Jelenleg a rehabilitációs osztály kollektíváját erősíti. Munkavégzését mindig a segítő észség jellemezte mind az orvosok, mind a betegekkel kapcsolatban.főorvos tevékenységét a magas szintű szakmai ismeretek mellett a betegekkel szemben tanúsított humánus együtt érző magatartása jellemzi.szakasszisztens a pulmonológiai szakrendelés és gondozó munkáját irányítja. Megbízhatóságával, pontos munkájával a betegek és kollégái megbecsülését is kivívta. A tüdőgondozó felújításában tevékenyen kivette részét.ápoló a légzésrehabilitációs osztály özösségét erősíti. Szakmai munkáját szakértelem, felelősségtudat, empátia és nagy teherbírás jellemzi. A váratlan helyzetekben mindig feltalálja magát, jó döntéseket hoz.a Tüdőgondozó munkatársa. Munkáját lelkiismeretesen látja el. A ötelező feladatokon ívül minden rábízott feladatot szorgalmasan végzi.ápoló tíz éve az intézmény dolgozója. Az ápolási osztály nővér létszámát erősíti, mint szociális ápoló és gondozó. A betegek szeretik kedvessége, odaadó magatartása miatt.adminisztrátora korszerű járóbeteg ellátás alapjául szolgáló betegirányítást a kezdetektől fogva nagy szorgalommal, kitartással végzi. Munkakapcsolata mindenkivel jó, elsősorban a betegek érdekeit tartja szem előtt.takarító kezdetben krónikus osztályon majd 6 éve a rehabilitációs osztály B részlegén látja el mindennapi feladatait. Megbízható, kedves személy, aki a rábízott feladatokat becsületesen, önállóan végzi, nem szorul irányításra.betegszállító-műtőssegéd a betegszállítás és észenléti szolgálat mellett egy éve már a műtőssegédi feladatok munkamenetébe is bekapcsolódott. A munkatársakkal való kapcsolata jó, a betegekkel empatikus.élelmezési ügyintéző a sokrétű feladatkörét szorgalmasan, legjobb tudása szerint végzi. Munkájára igényes, felelősségteljes, jól felkészült precíz munkavégzése jellemzi., a textil ellátó dolgozója. 1972 óta dolgozik a órházban. Először kazánfűtő ént ténykedett, ésőbb átkerült a textil ellátó részleghez. A műszaki észenlét ellátásban is részt vesz. Szükség esetén azonnal bárki rendelkezésére áll, lehet tköznap, tvége vagy ünnepnap.portás korábban a órház Élelmezési osztályán dolgozott szakácsként. Kiemelkedően irányította, összehangolta, ellenőrizte a konyhán dolgozókat. 4 éve már a Portaszolgálat dolgozója. Munkáját a jól felkészültségen alapuló gondos, örültekintő, felelősségteljes munkavégzés jellemzi.műszaki csoportvezető ’97 óta tevékenykedik az intézményben. Lelkiismeretes, megbízható személy. Folyamatosan számíthatunk munkájára. Mind a tköznapi mind a tvégi hiba elhárításában azonnal rendelkezésre áll.- A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelet adományozrészére, aki 1992 óta dolgozik a gyermekkörzetben asszisztensként. Évtizedek óta segíti a házi gyermekorvosok munkáját. Kedves, empatikus személyiségét a szülő szeretik, bizalommal fordulnak hozzá. Kis betegeivel egyszerre megtalálja a hangot.