Saját zsebből épített kamerarendszert Rábaszentmiklós

Németh Szabolcs

Kilenc pályázatot nyújtott be tavaly a rábaszentmiklósi önkormányzat. Közülük jó néhány sikeres lett, így idén mozgalmas hónapok elé néznek a helyiek. Németh Szabolcs polgármester örömmel számolt be arról is, hogy jelentősen emelkedett a szociális támogatások mértéke a faluban.– Talán nem túlzás, ha úgy fogalmazok, hogy 2017 a szociális ellátások éve volt a településen. A képviselő-testület tavaly új szociális rendeletet fogadott el, mellyel jelentősen megemelte a helyben adható juttatások mértékét – tájékoztatott a részletekről Németh Szabolcs. – Vannak olyan ellátások, újszülöttek támogatása és a temetési segély, ahol háromszáz százalékos emelésről döntöttünk. Növeltük a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat összegét is. Jövedelemtől függetlenül segítettük a gyerekek iskola- és óvodakezdését, valamint a nyugdíjasainkat. A község költségvetése lehetővé tette, hogy élelmiszercsomagot adjunk a rászorulóknak.A polgármester hozzátette: a falugondnoki szolgálat közreműködésével kiemelt figyelmet fordítanak az idősek ellátására. Napi egyszeri meleg ételt biztosítanak azoknak, akik erről nem képesek gondoskodni.

A fejlesztések közül a községvezető kiemelte a kultúrház és a községháza festését, amire csaknem egymillió forintot költöttek. Ennél több lesz azonban a tennivaló 2018-ban. Pályázaton 1,7 millió forintot kapnak az orvosi rendelő fűtésének korszerűsítésére és nyílászáró cseréjére. A pénzből a bejáratot is akadálymentesítik. Egy másik pályázattal – a szomszédos Kisbabottal együttműködve – a külterületi utak rendbetételéhez nyertek eszközöket, gépeket. Közösen vásárolhat a két község traktort, fűkaszát, rakodógépet. Rövidesen kamerarendszert is kiépítenek a településen. Németh Szabolcs megjegyezte: ezt saját pénzből finanszírozzák.– Készülünk az önkormányzat épületének korszerűsítésére is, a LEADER-programban pályázunk. Úgy négy és fél millió forintra lesz szükségünk – tette hozzá Németh Szabolcs.