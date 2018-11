Ruhára varrt Visszatérés

A mindennapok hangulatát bemutató kép: aratási szünet a bősárkányi határban.

Vidám, mulató társaság Bogyoszlón az 1930-as években.

A csornai iparosok bálján Schügerl Mátyásné a Visszatérés című jelmezt viselte.

November végéig lehet jelentkezni a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata által meghirdetett fotópályázatra. A szervezet a két világháború között készült, a Rábaközhöz kapcsolódó felvételeket vár. Eddig huszonhárom pályázat érkezett, több mint kétszáz képpel. Szalay Balázs, a társulat elnöke kedvcsinálóként bemutatott a Kisalföldnek három érdekes fotót.Az egyiket a bősárkányi határban készítették az 1930-as évek elején. Aratókat örökít meg, ebédidőben. A beküldője Koperecz Károlyné, akinek édesapja, Fekete József fekete ingben látható, édesanyja pedig a kép szélén a nagymamával.Egy másik felvétel bogyoszlói. Kalmár Miklósné nevezte be a pályázatra. Mulató társaság látható rajta, ami biztos, hogy középen, ferde kalapban Tóth József (1908–1985) áll.Szalay Balázs szerint igazán szenzációs fotó, amely Schügerl Mátyásnét ábrázolja Visszatérés című jelmezében. Az 1938. novemberi első bécsi döntéshez kapcsolódik, amikor Csehszlovákiától visszakerültek a jórészt magyarlakta területek. Az asszony ruháján magyar települések nevei olvashatóak: Beregszász, Érsekújvár, Ipolyság, Jászó, Kassa, Komárom, Krasznahorka, Léva, Losonc, Munkács, Rimaszombat.November végéig lehet nevezni a két világháború között készült képekkel.– A képet évszám nélkül kaptam. Kutatásom során kiderült, hogy a csornai iparosok 1939. februári jelmezbálján készült. A Sopronvármegye című lap számolt be róla, hogy a Korona vendéglőben tartották. Nem csak Schügerlné öltött ilyen ruhát. Ehrenwerth Katus ugyanis „Mindent vissza!" elnevezésű, magyar ruhás jelmeze Magyarország térképét jelenítette meg a történelmi határokkal. Schügerl Mátyásné Visszatérés jelmeze a Felvidék visszatérését szimbolizálta. A bírálóbizottság végül legszebb női jelmeznek Ehrenwerth Katusét ítélte. Erről sajnos még nem került elő kép, de a Visszatérés megmaradt nekünk – fogalmazott Szalay Balázs.Az Egyszer volt Rábaköz című pályázatra tehát november végéig lehet nevezni a két világháború között készült képekkel. Több kategóriában várják a nevezéseket: a mindennapi életet bemutató fotók: munkavégzésről, életformáról, viseletről, rendezvényekről, vásárokról. A települések arculatát megőrző felvételek. Számítanak a pályázat kiírói az egyházakkal kapcsolatos fotókra is. Az ötödik kategória az egyesületi élet: várják a színjátszók, tűzoltók, leventék, cserkészek, sportolók, leány- és legényegyletek vagy más csoportok megmozdulásait őrző képeket. A hatodik kategóriába kerülnek az iskolával kapcsolatos képek. Egy személy bármennyi fotóval pályázhat. A társulathoz el lehet juttatni az anyagot digitális adathordozón, vagy e-mailen a regirabakoz@gmail.com címre, illetve személyesen a Martincsevics Károly Városi Könyvtárba. A benyújtott képeket a Képeken őrzött Rábaköz közösségi oldalon mutatják majd be.