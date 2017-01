Római hajléktalanoknak főztek a kapuvári Ízvadász Egyesület tagjai

A vízkereszti magyar adományért hosszú sorokban álltak a rászorulók. A Róma belvárosában, a Trastevere negyedben levő szegénykonyhán már hagyománnyá vált, hogy Vízkereszt ünnepén a Magyarországról érkező szakácsok készítik az ünnepi ételt.



Ferenc pápa köszönete



"Szereretfőzés ez. 2015 óta járunk a Szent Egyed közösséghez segíteni, ez a harmadik év, hogy január 6-án mi adományozzuk és főzzük a délutántól kiosztott ételt" - mondta a hétfős magyar csapatot vezető Hámori György kapuvári polgármester. Hangsúlyozta, az Ízvadász Egyesület ma már mintegy gasztronómiai nagykövete Kapuvárnak. Az egyesület nemcsak a gasztronómiai szakmában elért sikereiről ismert, hanem a Magyarországon és külföldön végzett szolidaritási szolgálatáról is.



Németh László atya, a római Szent István Ház vezetője kérte fel az Ízvadászok Egyesületét a Szent Egyed közösséggel való együttműködésre. Hámori György hangsúlyozta, hogy Kapuvár egésze a jótékonysági akció mögött áll, mivel az önkormányzat mellett a helyi vállalkozások és magánadományozók is. Két évvel ezelőtt Ferenc pápa is köszönetet mondott az Ízvadászoknak.



Sikeres pincepörkölt



Az idei menü pincepörkölt volt kilencven kilogramm húsból és hetven kilogramm krumpliból, utána szaloncukorral és a kapuvári Cserpes Sajtműhely túró édességével. Magyar László, az Ízvadászok Egyesület vezetője elmondta, hogy minden alapanyagot Magyarországról hoztak.



Hangsúlyozta, hogy nem okoz gondot számukra több száz embernek ételt készíteni. December 25-én a magyarországi Szent Egyed közösség budapesti menzáján készítettek szintén hatszáz adag ebédet a rászorulóknak, egy időben a közösség római központjában zajló ünnepi ebéddel. A magyar fogások híre gyorsan elterjedt Rómában, a menzánál hosszú sorokban várakoztak a rászorulók, akik elmondták, tavaly is nagyon finom ételt kaptak a magyar szakácsoktól. Az olasz fővárosban is rendkívüli hideg időben a forró magyar pörkölt nagy sikert aratott.



Egyre több szegény



A Szent Egyed közösségnek ez a menzája 1988 óta naponta több száz embernek biztosít napi egyszeri meleg ételt. A rászorulók több mint fele külföldi, de egyre több közöttük az elszegényedett olasz is. A menza asztalainál a közösség hagyománya szerint római gimnazisták szolgálták fel az ételt.