Rókák temetőben, tyúkólakban Tárnokrétin - videó

Az állatok jelenléte nem újdonság, de a kár, amit okoznak, most hatalmasodott el igazán. A faluban alig akad olyan ház, ahova ne tértek volna be, s ahol hozzáfértek a baromfihoz, elvitték.A polgármesteri hivatalban tudnak a panaszokról. „Nehezen találtunk kivitelezőt, aki elvállalja a temető kerítésének készítését. A mellette lévő homokgödör miatt nehezebb az alapozás. Végül sikerült megegyeznünk és várhatóan október végére elkészül" – mondta Molnárné Boros Katalin polgármester. „A faluban sok az elhanyagolt kert, ahol embermagasságú a gaz. Ez pedig kiváló búvóhely a rókáknak. Az ingatlanok rendben tartására vonatkozó felszólításokat rendre kiküldjük a tulajdonosoknak" – tette hozzá a polgármester.Az önkormányzat tehát megtette a szükséges lépéseket és a rendőrségnek, valamint a területileg illetékes vadásztársaságnak is jelezte a rókagondokat.Hősi Rezső, a Tóközi Vadásztársaság elnöke az ilyenkor szokásos eljárásról tájékoztatta a Kisalföldet.„Belterületen vadászati tevékenységet nem végezhetünk, ott csak a hatóság rendelhet el közreműködéssel vadászatot. A temető melletti erdőben folyamatos a kotorékozás és az élőcsapdázás."A vadásztársaság elnöke bízik benne, hogy zöld utat kap a sírkertben való gyérítés.