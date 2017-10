Rókák járnak Markotabödögén

Ezt a szelídnek tűnő vörös rókát nemrégiben Rábapordánynál, a település határától alig 10 méterre sikerült lencsevégre kapni.

Magyarországon 70 ezerre tehető a vörös rókák száma. Természetes élőhelyeik szűkülésével bemerészkednek a mezőgazdasági területekre és az ember közvetlen környezetébe.Markotabödögén többen is meglepődve tapasztalták, hogy éjszakánként róka ólálkodik a portájukon. Helyenként a baromfikat is megtépázta.„A községházára több bejelentés érkezett. Volt, aki a falu határán, más a központban, vagy épp az udvarán találkozott rókával" – mondta Horváth Sándor polgármester, aki hozzátette, jelezték az eseteket az illetékes vadásztársaságnak.Karakas Sándor, a Tó-közi vadásztársaság hivatásos vadásza lapunknak elmondta: a kölyökrókák valóban bemerészkednek az emberek lakta területekre. Kiváltképp elhagyatott házakban találnak menedéket. Hangsúlyozta, nem veszett állatokról, hanem fiatal egyedekről van szó.

Karakas Sándor az ilyenkor szokásos eljárásról is beszámolt. Miután bejelentés érkezik a vadásztársasághoz, feltérképezik az esetet.„Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezzük az illetékes rendőrkapitányságnak, hogy fegyverrel ejtjük el az állatot. Amennyiben a településen van gyepmesteri telep, onnan is ki lehet rendelni egy munkatársat, aki altatólövedékkel ártalmatlanítja az állatot."A vadász szerint az emberek közelébe csak a félelmet nem ismerő, fiatal egyedek merészkednek. Ahogy idősödik a róka, úgy alakul ki benne a bizalmatlanság, s idővel inkább elkerüli az emberek társaságát. Védekezni ellene úgy lehet, ha megerősítjük a kerítést és bezárjuk a baromfit.Bár a róka alkalmanként kárt okozhat a háztáji gazdaságokban vagy a vadállományban, a legnagyobb félelmet a veszettség esélye okozza.Fontos kiemelni, hogy a fertőzés az állat harapása útján juthat a szervezetbe. A rókák vakcinázását évente kétszer, tavasszal és ősszel szervezi meg az állategészségügyi hatóság. Ezen alkalmakkor vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki kisrepülőgépekről a rókák élőhelyein, az ország mintegy kétharmadán.A hatékony immunizálásnak köszönhetően ma már ritkának számít hazánkban a veszettség.A markotabödögei Némethné Dombi Andrea, és családtagjai nem csak a faluban, a saját portájukon is találkoztak már rókával, de volt olyan is, hogy baromfitetem árulkodott a látogatásról.– A lányom látott nemrégiben egy rókát az udvarunkon. A felvillanó szempárra lett figyelmes, de a róka szinte ügyet sem vetett rá – mondta a szelídnek tűnő kölyökről Andrea, aki személyes élményét is megosztotta lapunkkal. – Előfordult, hogy reggel az udvarra menet két róka nézett velem szembe – mondta Andrea, aki a házba sietett, s mire kinézett, már hűlt helye volt az állatoknak.A férjének horgászat közben dézsmálta meg a táskájában lévő elemózsiáját egy róka.Mindegyikük egybehangzóan állította, hogy bár a rókák részéről félelmet nem éreztek, ők – ha lehet – inkább távol maradnának tőle.