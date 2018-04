Rejtett emlékhelyek nyomában Csornán

Szalay Balázs kötetbe gyűjtötte Csorna 1848–49-es emlékhelyeit. Kutató elődei nyomát követi.



Agg honvéd a Szent Antal-temető emlékművénél az 1900-as évek elején készült képeslapon.

Az elődök emlékére

Szalay Balázs Király Iván és Pájer Imre emlékének ajánlja könyvét. Mindkét pedagógus kutatta a város történetét, az 1848–49-es események nyomait. A kiadványt a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata jelentette meg. Szeretnék, ha valamennyi rábaközi település emlékéről készülne egy összefoglaló.

Csorna 1848–49-es emlékhelyeit gyűjtötte kötetbe Szalay Balázs. A helytörténész az alkotások fotójához mellékelte azok leírását, történetét, sőt, némelyikhez a korabeli avatóbeszédek teljes szövegét is megtalálta. A címlap és a hátlap is beszédes.Mindkettőn a Szent Antal-temető csornai csatás emlékműve látható. Elöl Király Iván látható a képen, a neves rábaközi pedagógus, ornitológus, aki maga is kutatta a csornai csata eseményeit. Hátul egy agg honvéd áll az emlékmű mellett.Csorna tehát bővelkedik szabadságharcos emlékhelyekben. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy a településen vívták az egyik utolsó győztes csatájukat a honvédek. Petőfi Sándor szobrát, az ágyúgolyós házat, Kmety György szobrát, Laky Döme emléktábláját, Wyss osztrák tábornok sírkeresztjét talán mindenki ismeri a városban. Azt azonban minden bizonnyal sokkal kevesebben tudják, hogy áll egy kopjafa a Széchenyi-iskola udvarán is. 1998-ban avatták a forradalom tiszteletére, készítője a bogyoszlói Pintér Jenő, a népművészet mestere. Szalay Balázs könyvéből mindez kiderül. Szentgyörgyvölgyi Domján Antal honvéd huszár őrmester sírja is kevésbé ismert a Szent Antal temetőben. A hagyomány szerint a csornai ütközetben is harcolt, később aljárásbíróként tevékenykedett.A síremléket öt évvel ezelőtt a helytörténészek társulata újíttatta fel. Nem messze a Domján-sírtól nyugszanak a negyvennyolcas premontreiek: Laky Demeter nemzetőrtiszt, Sebesi Kálmán és Kulcsár Fábián kapitányok, Pozsgai Dózsa és Simon Vince. Sírfeliratuk azonban nem utal rá, hogy ők is hősei voltak a szabadságharcnak.A Soproni úti ágyúgolyós ház benne van a köztudatban, ám ezen kívül is van még szabadságharcos ágyúgolyó Csornán. A premontrei rendház udvari bejárata felett található, ugyancsak a falba építve. Gyöngyösy Pál prépost levelét idézi a kiadvány szerzője: „Magam is rémülésben lévén a szokott lakásomból a Praelatura boltozott kisebb termébe vettem magamat, ahol is alig állapodtam meg, annak ablakán egy iszonyú lövés történt reám, de mégis a golyó a fejem felett elrepülvén a terem boltozatján hagyta nyomát szomorú emlékül." Talán a prépostot megrémítő golyó látható a falban.A csornai csata hőseinek emelt temetői obeliszkről a következőket írja Szalay Balázs: „A maga korában kisebbfajta csoda lehetett, hiszen jóval a kiegyezés előtt, 1861-ben emelték, kihasználva Ferenc József osztrák császár rövid ideig tartó, békülékeny hangulatát."Szalay Balázs a Kisalföldnek a kiadvánnyal kapcsolatban elmondta: a város 1848–49-es emlékeinek kutatását nem lehet lezárni. Előkerülhetnek ugyanis még újabb adatok az emlékművek állításáról, esetleg régi képek. A helytörténész kéri is a helyieket, ha valaki őriz ilyet vagy bármilyen információja van, ossza meg vele. Nagy dolog lenne például, ha Laky Demeter fogságban viselt bilincsei, melyeket a premontrei rendházban őriztek soká-ig, előkerülnének. Azoknak ugyanis a rend feloszlatásakor nyoma veszett.