Rászorulókat támogatnak

Egy nemzetközi hálózat részeként alakítottak csoportot segítőkész csornai fiatalok egy évvel ezelőtt. A Lions International ifjúsági tagozataként hozták létre a Vitalis Leo Klubot. A jótékonysági szervezetben a tagok szabadidejükben segítenek a rászorulókon: hajléktalanokon, betegeken, nagycsaládokon, sérült embertársaikon, gyerekeken, felnőtteken. A csornai Leo mögött is már számos sikeres rendezvény van.



Szilágyi Júlia az elnöke a Vitalis Leo Klubnak, ő tájékoztatta a Kisalföldet a részletekről.



– Egy éve alakult meg a csoportunk. Az úgynevezett szponzorklubunk az Első Győri Lions Club, ugyanúgy, mint a Győr Leo Klubnak is – mondta Szilágyi Júlia, aki korábban másfél évig ellátta a győri szervezet elnöki tisztségét is.



– Tavaly fogalmazódott meg a gondolat, hogy Csornán is szükség lenne egy hasonló segítő csoportra, amit aztán létre is hoztunk. Megkerestük a helyi önkormányzatot, az oktatási és kulturális intézményeket és tagtoborzást tartottunk. Tizenketten csatlakoztak hozzánk, velük alakult meg a klub. Többségünk diák, középiskolások, egyetemisták, de vannak, akik már aktív dolgozók, hiszen a Leo klubok munkájában tizennégy és harminc év közötti fiatalok vesznek részt.



A csoport munkájáról Szilágyi Júlia kiemelte: együttműködnek a hasonló területen dolgozó szervezetekkel. Szoros a kapcsolat például a csornai Arany János-iskolával és a Reménysugár Egyesülettel. Velük gyakran rendeznek közös programokat.



– Év elején labdarúgótornát szerveztünk, melynek bevételéből sportszereket vásároltunk, amiket aztán az Arany-iskolának adtunk – részletezte. – Havi, kéthavi rendszerességgel találkozunk a Reménysugár fiataljaival is, legutóbb a húsvéti ünnepekre készültünk közösen, de előtte a karácsonyt is megünnepeltük velük.

Szilágyi Júlia hozzátette: az elmúlt egy évben a jótékonysági rendezvényeik bevételéből tartották fenn a klubot és támogatták a rászorulókat. Számítanak azonban egyéb segítségre is a jövőben. Ha valaki úgy érzi, hogy szívesen hozzájárulna munkájukhoz akár anyagi támogatással, akár önkéntes munkával, keresse meg a klubot.

Akit érdekel a munkájuk, a Vitalis Leo Klub közösségi oldalán keresheti a csornai fiatalokat, de a www.leo.hu honlapon is megtalálja a szükséges információkat.