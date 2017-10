Rántott lett az óriásgomba

A barbacsi Nagy Noel a négykilós óriáspöfeteggel.

„Ez a legnagyobb gomba, amit valaha találtunk" – beszélt a négykilós óriáspöfetegről a barbacsi Nagy Attila. Hozzátette: – Gombaszezonban gyakran beszerző körútra indulunk. Ez szinte már családi programmá vált nálunk." Bár a most talált óriásgomba lelőhelyét Attila nem osztotta meg lapunkkal, azt még megtudtuk, hogy rántott gombaként végezte az óriáspöfeteg.„Sokféle gombával találkozunk, de csak az általunk ismerteket szedjük le. Leggyakrabban szegfűgombát, csiperkét, őzlábgombát, laskát, lilaszárút és pöfeteget hozunk haza. A bakancslistánkon szerepel még a vargánya, talán idén még lesz az is" – mondta bizakodva Attila.A pöfetegféléknek számos faja ismert. A leggyakoribb a bimbós és óriáspöfeteg, de előfordul a változékony, a szürke sötétedő, a tüskés pöfeteg is.

Szabó László gombaszakellenőr ezek lelőhelyeiről is beszélt. Leginkább erdőszélen, csalánosban, régi, elhagyott mezőgazdasági épületek tövében bukkanhatunk óriáspöfetegre, de igazán nagyra a nitrogéndús talajokban növekszik. „Ha óriáspöfeteget találunk, középen vágjuk ketté és vizsgáljuk meg a belsejét. Ami belül tömött húsú, hófehér színű, az még ehető. Amikor viszont elkezd barnulni, sárgulni, onnantól nem fogyasztható" – mondta a tápláló és értékes élelmiszerről a gombaszakellenőr. Hozzátette, nemcsak egy-egy gombafaj azonosítása végett keresik fel gyakran, de abban is a tanácsát kérik, hogy ehető-e.„Gombát egész évben szedhetünk. Bár az idei év eléggé száraz volt, az utóbbi két hétben érezhető a fellendülés. Vannak olyan kalaposok, amelyek kifejezetten az első hidegsokk hatására indulnak be. Ilyen például a kései laskagomba és a téli fülőke, vagy a legelőkön megtalálható lilatönkű pereszke" – tudtuk meg Szabó Lászlótól.Lépten-nyomon felhívják a figyelmünket arra, ha vadon termő gombát szedünk, minden esetben kérjük ki szakképzett ember véleményét. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján (portal.nebih.gov.hu) ugyan megtalálható az országos gombaszakellenőr-lista, azzal Szabó László is egyetért, hogy jó lenne egy állandó hely, ahova mindennap fordulhatnának tanácsért az érdeklődők. Így viszont marad a szerdai és szombati piacnap Győrben, amikor nemcsak helyi, de a környékbeli gombászoknak is segítenek azonosítani és minősíteni a zsákmányt a szakértők.