Raktárként használnák a tejcsarnokot Potyondon

A régi tejcsarnokot felújítják és raktárt alakítanak ki az épületben.

Kisebb, éppen ezért megvalósítható tervekkel vágott neki az új esztendőnek a potyondi önkormányzat. A községvezetésre egyébként sosem voltak jellemzőek a nagyravágyó gondolatok, a hitegetés. 2017-re is a helyieknek fontos elképzeléseket fogalmaztak meg. Ezekről adott hírt Molnár Vilmos polgármester.– Kevéske megtakarításunk van, amihez állami támogatásként tizenegy és fél millió forintot kapunk – vázolta a falu anyagi helyzetét. – A legnagyobb kiadásunk idén úgy tűnik, hogy a Kossuth utcai járdaépítés lesz. Erre közel hárommillió forintot szánunk. Igaz, az orvosi rendelő felújítását célzó pályázatunkat, valamint egy szabadidős sportpark kialakítására igényelt kérelmünket még nem bírálták el. Ha sikeresek leszünk, akkor ezeket is megvalósítjuk. Saját pénzből látunk neki a régi tejcsarnok felújításának, amit nemrégiben vásárolt meg az önkormányzat. A községi gépek, karbantartó eszközök raktárát alakítjuk ki az épületben. És persze a falu közepét sem csúfítja tovább az elhanyagolt csarnok. Ha jól alakulnak az anyagi dolgaink, még egy külterületi út rendbetételére is sort keríthetünk idén.

Molnár Vilmos hozzátette: figyelik a pályázati kiírásokat, melyek közül az önerő nélküliek felelnek meg leginkább nekik. Komoly saját forrást ugyanis Potyond nem tud biztosítani. Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a falu lélekszáma, mely most százhét, ne csökkenjen. Az itt letelepedőket 200 ezer forintos vissza nem térítendő támogatással segítik. Tavaly két, előtte három család élt a lehetőséggel. A tizennyolc éven aluliak tizenöten vannak. A gyerekeknek óvoda-, iskolakezdési segélyt adnak. Az ovisok hat-, az általános iskolások tíz-, a középiskolások, egyetemisták, főiskolások húsz-húszezer forintot kapnak az önkormányzattól. A nyugdíjasok ugyancsak tízezer forintos támogatásban részesülnek. A szociálistűzifa-programban is részt vesznek. Támogatja a község az önkéntes tűzoltó-egyesület, valamint a Potyond Jövőjéért Egyesület működését. Utóbbi a helyiek összefogását, programok szervezését vállalja magára.Kránitzné Patyi Veronika – aki aktív lakója a falunak – úgy látja, a potyondiak jó közösséget alkotnak. Mint fogalmazott, a község adottságai megfelelőek.– Jórészt idősek laknak a faluban, az aktív dolgozók Kapuvárra, Csornára, Veszkénybe járnak kenyeret keresni – osztotta meg a Kisalfölddel. – Összetartó közösség amúgy a miénk. Ha szükség van a segítségre valahol, azonnal ott vagyunk. Látszik egyébként a fejlődés is. Megszépült a temető kerítése, tetőt kapott a régi tűzoltókocsi, járda épült a falu központjában. Nagyon szép könyvtárunk is van például, ahol az olvasás mellett internetezni is lehet. Vagyis alakulnak a dolgaink, bár nagyon sok minden függ a pénztől.