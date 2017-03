Rábaközi turpisságok - Hogy szűrjük ki a hamis pénzt?

Bognár Beáta a legtöbb esetben már tapintásra megállapítja, ha hamis pénzzel van dolga.

Nepper, trükkös váltó, kókler. Ezek nem egy kalandfilm címszavai, hanem a pénzváltó irodák ma is működő ellenlábasai. Bár a csalók egyre kevesebben vannak, az idők folyamán egyre profibbá váltak.A kisebb városi pénzváltók is szembesülnek néha azzal, hogy hamis bankókkal állítanak be hozzájuk. A téma mindig aktuális. Főleg most, hogy az új öt- és kétezresekkel a kóklereknek többletmunkájuk adódik.Jótanács, hogy leginkább a 20 ezer és a 10 ezer forintos bankjegyeknél gyanakodjunk. Ezek a címletek teszik ki az összes hamisítvány háromnegyedét. Lévén, hogy a pénzvizsgáló és az úgynevezett varázsceruza, mely a valódi bankjegyen nem hagy nyomot, nem tartozik az alap háztartási kellékek közé, honnan lehet felismerni, hogy hamisítvánnyal van dolgunk? A fény felé fordított valódi bankjegy vízjele egy szellemképre hajaz, s mindig megegyezik a portréval. A hologramos hatású fémcsíkon mindig megtalálható apró számokkal az adott bankjegy címletértéke.Gillich László, a Ciklámen Tourist ügyvezető igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, köszönhetően a szigorú ellenőrzéseknek, hamispénz-váltással egyre kevesebben próbálkoznak: „A rutinos kollégáink a bankjegy valódiságát már fogásra megállapítják. Kevesebb a hamisítvány ugyan, ám azok egyre jobb minőségűek" – kezdte Gillich László. Kifejtette, még előfordul, hogy a pénzváltó iroda előtt próbálkoznak az úgynevezett trükkös pénzváltással.

– Ez esetben az aktuális napi árfolyamnál kedvezőbb áron indul az adásvétel. A kókler először a valódi bankjegyet mutatja, de aztán addig-addig ügyeskedik, míg a korrekt bankók közé rejtett hamis bankjegyek kerülnek az áldozat kezébe. Olyan gyorsan zajlik az ügylet, hogy könnyen belefuthat az ügyes kezűek csapdájába az ügyfél.A tranzakciós illeték bevezetésével a nepperek is okoznak nekik újabb kellemetlenségeket: „Kocsiban váltanak vagy ha kell, helyszínre mennek. Velük nehéz dolgunk van a tranzakciós illeték bevezetése óta" – tette hozzá cégvezető, aki kiemelte, hogy a törvényi előírás szerint a pénzváltás mindkét irányba illetékköteles: „A mértéke három ezrelék, de maximum 6 ezer forint kezelési költséget számítunk fel."Azon bankjegyeket, melyek valódiságával kapcsolatban a legcsekélyebb kétség is felmerül, a lefoglaláskor felvett jegyzőkönyv kíséretében a Magyar Nemzeti Bankba kell megküldeni. A valódi pénzt a vizsgálat után visszakapja az ügyfél, ellenkező esetben a helyben illetékes rendőrségnek jelentik az ügyet.Bognár Beáta közel 30 éve dolgozik a csornai pénzváltóban. Elmondása szerint többnyire visszatérő ügyfeleik vannak, de ő is került már érdekes szituációkba: „Volt már dolgom trükkös pénzváltókkal. Előfordult az is, hogy a betérő ügyfél tudta nélkül, a »megbízói« kérésére próbálkozott a hamis 500 eurós beváltásával" – mondta Bognár Beáta. Elmondta, azt is kiszúrta, amikor hamis bankjegyek beváltására utaztak az elkövetők: „Nagy összegű, de kis címletű pénzköteget adtak át. Miután átszámoltam, jelezték, hogy szerintük nem stimmel az összeg, s visszakérve azt, belecsempészték a hamis bankókat, abban bízva, hogy nem ellenőrzöm ismét. Az újraszámolás megkezdésénél, félve a lebukástól, inkább visszakérték a pénzt, s távoztak."Ám a legemlékezetesebb napja az volt, mikor az utazási irodát ismeretlen tettesek akarták kirabolni. „Az egyikük a pénzt követelve fegyverrel fenyegetőzött" – idézi fel a történteket, de Beáta, megőrizve lélekjelenlétét, megnyomta a pánikriasztót. A kültéri sziréna azonnal megszólalt, melytől az elkövetők megijedve kereket oldottak. Kilétükre azóta sem derült fény.