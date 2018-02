Rábaközi pályázatok - "Minden egyes forint hasznos, amit támogatásként kapunk"

Kóny gesztorságával 250 millió forintot kapott a humán szolgáltatások fejlesztésére hét település.

A bősárkányi községházát is felújítják, pályázati támogatással. A helybeli Németh András örül neki, hogy szépül faluja.

Számos komoly, több százmillió forintos fejlesztésre készülnek ebben az évben a Rábaköz nagyközségei. Szanyban és Bősárkányban kerékpárutat építenek, Kónyban az ipari területet fejlesztik. A településvezetők ugyanakkor egyetértenek abban is, hogy a kisebb összegű beruházások is éppoly fontosak, mint a nagyobbak.– Minden egyes forint hasznos, amit támogatásként kapunk. Természetesen azok a pályázatok is fontosak lennének, melyeket nem nyerünk el, hiszen valós szükségletet elégítenének ki. Rangsorolni tehát nem lehet a jelentőségük szerint, esetleg összegszerűen lehet sorrendet felállítani – fogalmazta meg véleményét Aller Imre, Kóny polgármestere. A község legutóbb a szociális központ informatikai korszerűsítését végezte el pályázatból, illetve a családi bölcsőde udvarának fejlesztésére nyert 7 millió forintot. Idén még két nagyberuházás áll az önkormányzat előtt. Piacteret alakítanak ki az egykori sportpályán 76 millió forintból. A közbeszerzési eljárást már megindították. Az iparterületre pedig 270 millió forintot költhetnek a kónyiak, szintén pályázaton nyerték az összeget. Aller Imre elmondta: az utat és a közműveket, vizet, csatornát, gázt, világítást építik ki. A polgármester még hozzátette: Kóny gesztorságával hét település kapott összesen 250 millió forintot a humán szolgáltatások fejlesztésére. Ez hároméves programsorozat: előadásokat, rendezvényeket tartanak, képzéseket szerveznek.

Bősárkányban a szennyvízcsatorna-hálózat építése az idei legfontosabb feladat. Emellett Szalay Imre kiemelte még az egészségház korszerűsítését, a községháza felújítását, illetve kerékpárút építését.– Kerékpárútra száznegyvenmillió forintot, az egészségházra negyvenkétmillió forintos támogatást kapunk. A hivatalra huszonnyolc és fél milliót költhetünk – tájékoztatott Szalay Imre.– Minden beruházás jelentős, hiába kerül az egyik százmillióba, a másik százezerbe, ha a közösséget szolgálja – jegyezte meg a Kisalföld érdeklődésére Németh Gergely. Szany polgármestere elmondta: nagyon örülnek a külterületi utak rendbetételét támogató lehetőségnek és ugyanúgy fontosnak tartják az inkubátorház kialakítását. Kerékpárút építésére pedig hetvenötmillió forintot kapott az önkormányzat. A Táncsics utcától a Kossuth utcán át a Béke utcáig, a vasúti átjáróig építik ki az utat a kétkerekűeknek. Ezáltal a falu északi részén lévő iparterülettől egészen Rábaszentandrásig lehetőség lesz a biztonságos biciklizésre.