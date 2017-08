Püspöki szentmisét tartottak a megújult kápolnában Kapuváron - fotók

A temetőt uraló Szent Anna kápolna és Kapuvár Széchenyije, báró Berg Gusztáv síremléke is az azt megillető állapotban díszíti a sírkertet.Szombaton dr. Veres András megyéspüspök tartott szentmisét a megújult kápolnában, majd az épületet, és a Berg síremléket is megáldotta. A rendezvényen köszöntőt mondtak: Tóth Imre a Kapuvári Szent Anna Egyházközség Plébániai Tanácsadó Testületének alelnöke, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, Pavlóczki Béla történelem tanár, és Hámori György polgármester. Az ünnepség keretében két Pro Urbe díjat is átadtak. Tevékenysége elismeréseként az egyiket Radó Tamás plébános, a másikat áldozatos kutatómunkájáért Pavlóczki Béla kapta.