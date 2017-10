Programokat és képzést kínálnak 150 kapuvárinak

Közel negyvenmillió forintot kapott Kapuvár a város szegregált területein élők képzéséhez és nekik szóló programok szervezéséhez. A Nyitott Kapu-Vár Szociális Központ koordinálja a feladatokat 2020. június 30-ig. A projekt a Szabadság, Jókai, Vörösmarty, Rákóczi és Bercsényi utcákban 150 kapuvárit érint.



Az öt utca lakói programokon, előadásokon vehetnek részt, amelyek Odoricsné Buthi Krisztina, a központ vezetője szerint igény szerint alakíthatók, sőt, várják is az érintettek javaslatait. Lesz álláskeresési tréning, számítógépes ismeretek, életvezetési ismeretek a tanköteles korúaknak és gasztro-

klub az általános iskolásoknak.



Ugyanilyen fontosak az ingyenes szakmai képzések is.



„Fontos, hogy találkozzanak a munkaerőpiac és az álláskeresők igényei. Együtt megkeressük, hogy kinek milyen képességei, elvárásai vannak, s eszerint alakítjuk ki a képzési formákat. Ezzel a lehetőséggel viszont csak a Szabadság utcában élő 16–54 év közötti lakosok élhetnek" – tette hozzá Odoricsné Buthi Krisztina.

A választás a lakók kezében van. Legyen szó akár szociális gondozó és ápoló, bolti eladó vagy pedagógiai és családsegítő munkatárs képesítésről, most a feltételeket a pályázati pénzből biztosítják hozzá.



A program célja az integráció elősegítése, a felzárkóztatás és a munkaerőpiaci helyzet javítása.



A Széchenyi utca egyik, névtelenséget kérő lakója kapva kapott az alkalmon: „Kár lenne kihagyni az ingyenes képzést. Nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Szakács vagyok, a szakmámban dolgozom, de szívesen szereznék szociális gondozó és ápoló képesítést. A mai világban több lábon kell állni, és ezzel csak nyerhetek" – fogalmazott.