Prédikátor a várbörtönben Kapuváron

Szendrei Márton tiszteletére emléktáblát avattak a Kapuvári Önkormányzat aulájában. Fotó: Jerkó Gyula

„Zsebedics János kanonok, volt kapuvári plébános dolgozta fel Kapuvár egyháztörténetét. Ő hívta fel a figyelmem a gályarabságra ítélt Szendrei Márton élettörténetére" – beszélt kutatómunkájának kezdetéről dr. Ballagi Farkas.„Szendrei Márton 42 éven át ténykedett az ország különböző településein református prédikátorként. Utolsó szolgálati helyét a Gömör vármegyei Harmac községben töltötte, ahol napjainkban is működik egy magyar református gyülekezet" – tette hozzá Ballagi Farkas, aki kutatásait egy túlélő gályarab, Kocsi Csergő Bálint naplóbejegyzéseire alapozta.

Nagy érdeklődés övezte a megemlékezést. Kép forrása: Jerkó Gyula

Az ellenreformáció idején, 1674 májusában a pozsonyi vértörvényszék elé hívatták Szendreit, ahol egyházi tisztségeiről lemondásra akarták rábírni. Ő azonban visszakozott. „Eddig Krisztust szolgáltam, s nem akarom elhagyni vénségemre sem" – mondta. Ellenkezéséért gályarabságra ítélték. Ám a hajófogság helyett előbb a pozsonyi börtönbe, majd Köpcsény, Sérc és Sopron után a kapuvári várbörtönbe zárták. Útközben mindenétől, még a ruházatától is megfosztották. Megkötözve, mint egy köztörvényes bűnöző került a tömlöcbe, ahol kalodába zárták, törökbilincsbe verték. „Ezek a vasbilincsek többet érnek minden aranynál, mert Jézus Krisztus nevéért kaptam őket" – mondta Szendrei.Hét gályarabságra ítélt társával raboskodott a kapuvári várbörtönben, akikkel a Kis-Rába medrét, pincegödröket és ólakat tisztogattak. Az élelmezésük többnyire fekete kenyérre és vízre korlátozódott. Szendrei a fogságát nagy türelemmel viselte, zsoltárokkal erősítette magát és társait, sőt, az őrséget is az igaz hit felé terelte. Teste azonban nehezen bírta a megpróbáltatásokat, egyre gyengébb lett, végül csontsovánnyá fogyott. Halála napjáig bilincsben tartották, s mikor már beszédre is képtelen volt, társai zsoltárokat idéztek és együtt imádkoztak vele. Nagy szenvedések után 1675. március 5-én hunyt el. Bilincseit másnap reggel vették csak le róla fogolytársai, és a Kis-Rába mellett helyezték örök nyugalomra.

Szendrei Márton tiszteletére és a reformáció 500. évfordulója alkalmából emléktáblát készíttetett a Kapuvári Református Leányegyházközség, melyet a városháza földszintjén avattak fel nemrégiben.Dr. Ballagi Farkas elmondása alapján az avatóünnepség a város összefogásáról tanúskodik. „A városvezetéssel karöltve, felekezetektől függetlenül emlékeztünk, így ez nemcsak az egyház ünnepe, hanem Kapuváré is volt egyben."