Polgármesterek húsvéti felhívása - legyen békesség a Rábaközben

Rábaköz, Sokoróalja. Az országgyűlési választások évében vagyunk. A választások tétje legalább akkora, mint korábban. Az is lehet, hogy még nagyobb a tét, hiszen az Európát fenyegető biztonsági, gazdasági, társadalmi kihívások minket, magyarokat is érintenek, elbizonytalaníthatnak. A bizonytalanság pedig feszültséget szül. Márpedig ott, ahol bizonytalanság és feszültség van, könnyen felütheti a fejét a gyűlölködés is.



Szerencsére térségünket, a Rábaköz és a Sokoróalja településeit közös erőfeszítéseink nyomán mindeddig elkerülte a személyeskedő, hazugságok terjesztésén nyugvó, mások becsületébe gázoló kampány.



A közelgő húsvéti ünnepekre tekintettel is őszintén bízunk abban, hogy a békesség, a remény, egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése fogja jellemezni a választásig hátralévő időszakot is.



Szívből reméljük, hogy az itt élő családok, a felnövekvő nemzedékek, az idősek érdekében a választáson induló jelöltek kiemelt értéknek tekintik közös otthonunk nyugalmának és gyarapodásának fenntartását.



Ennek érdekében felszólítjuk térségünk jelöltjeit, hogy személyes példát mutatva is tegyenek meg mindent ezért. A Rábaköz és a Sokoróalja a biztonságos fejlődés útján szeretne maradni.



Legyen a választás az, aminek lennie kell: a programok, az eredmények, térségünk boldogulásáért tett személyes erőfeszítések békés versengése.



Dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere, Hámori György, Kapuvár polgármestere és az alábbi települések vezetői: Acsalag, Agyagosszergény, Árpás, Babót, Bágyogszovát, Barbacs, Beled, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csáfordjánosfa, Csapod, Csikvánd, Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Enese, Farád, Fehértó, Fertőendréd, Gyarmat, Gyóró, Győrsövényház, Győrszemere, Himod, Hövej, Ikrény, Jobaháza, Kisbabot, Kisfalud, Kóny, Koroncó, Maglóca, Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Mérges, Mihályi, Mórichida, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Pusztacsalád, Rábacsanak, Rábacsécsény, Rábakecöl, Rábapatona, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Rábatamási, Répceszemere, Sobor, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, Szil, Szilsárkány, Tárnokréti, Tét, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.