Polgári védelmi szakembereket díjazott a megyei önkormányzat

Az eseményen a katasztrófavédelem munkájának fontosságára, feladataik sokrétűségére, tevékenységük felelősségteljes mivoltára hívták fel a figyelmet. Az ünnepség kiváló alkalmat teremtett arra is, hogy a katasztrófavédelem területén aktívan, lelkiismeretesen, magas színvonalon tevékenykedő munkatársak kiemelkedő munkáját is elismerjék. Az eseményen jelen volt Németh Zoltán , a megyei önkormányzat elnöke, aki – hagyományosan – megyei elismeréseket is átadott.

2017-ben – a beosztásában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként – Beke Zoltán, tűzoltó alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője és Regényi Győző, tűzoltó alezredes, a a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége polgári védelmi felügyelője vehette át Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérmét és a díszoklevelet Németh Zoltántól.