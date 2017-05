Pénz került a régi csekkekre a kónyi családnál

Papp Sándorné: Köszönjük mindenkinek, aki támogatja az alapítványt.

Évek óta görgették maguk előtt egyre emelkedő közüzemi tartozásukat. Kiegyenlíteni nem tudták volna a számlát saját erőből, ezért olvasóink támogatása nagy segítség Pappéknak.Az édesanya, Papp Sándorné írt levelet, az alapítvány támogatását kérve. Mint írja, fia szeme fiatal kora óta beteg, több műtéten esett át. Végül munkahelyét is elvesztette, annyira megromlott a látása. Férje két évvel ezelőtt, hosszas betegség után hunyt el. A kórházi kezelések, műtétek, a sok utazás, majd a temetés minden tartalékukat felemésztette. Ehhez jött még hozzá egy, számukra óriási vízszámla. Kivizsgáltatták az ügyet, bemérették vízórájukat, de a fogyasztás valósnak bizonyult, fizetniük kellett volna. De nem tudtak.

„Állandó rettegésben éltünk, félve attól, hogy kizárnak bennünket. Nyakunkon volt már a peres eljárás, behajtás is. Most, a Kisalföld segítségével egyenesbe jövünk és tisztázzuk tartozásunkat. Kettőnk jövedelme csekély ugyan, de ahhoz elég, hogy megéljünk. Az adósság viszont nyomasztó volt. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki az alapítványnak, ezáltal most nekünk is támogatást ad" – beszélt sorsukról Papp Sándorné. Az asszony által elmondottakat a kónyi családsegítő központ munkatársai is megerősítették, akik igyekeztek segítséget nyújtani a családnak. A pénz átvétele után közösen mentek a postára, hogy a régen lejárt csekkeket feladhassák végre.