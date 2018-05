Ötszázhetvenmillió lett az adóbevétel Csornán

Magas ügyiratforgalom



A városházán az adókkal kapcsolatos feladatokat az adóigazgatási szakterület látja el, létszáma négy. Munkájukat egy közfoglalkoztatott segíti. Ügyiratforgalmuk nagyon magas. Évente több ezer határozatot, felhívást, adóértesítőt bocsátanak ki. Tavaly összesen 2598 határozat és 13.568 adóértesítő fordult meg a munkatársak kezében. 20 ezres volt a postaforgalmuk. Munkájukat nagymértékben könnyítette meg a 2017-ben beállított borítékológép, illetve egy-egy boríték- és tértivevény-nyomtató.

A tervezettnél több adóbefizetés érkezett a csornai önkormányzat számlájára tavaly. A városvezetők előzetesen 483,7 millió forinttal számoltak, a tény végül 571,8 millió lett 2017. december 31-ig. Ebben a talajterhelési díj és a pótlékok is benne vannak. Mindez a képviselő-testület legutóbbi ülésén derült ki Szalainé dr. Németh Annamária jegyző előterjesztéséből.Az adatokból kitűnik, hogy a befizetések 84 százalékát az iparűzési adó teszi ki, 10 százaléknyi a magánszemélyek kommunális adója, míg a gépjárműadó hatpercentnyi. A 2017-es bevétel kismértékben ugyan, de meghaladta az előző évit. A három adónemből összesen 570,3 millió forint folyt be, ami 0,3 százalékos emelkedést jelent.A jegyző kitért a hátralékok alakulására is. Mint fogalmaz, az elmaradások kezelése sok munkát ad a hatóságnak. Ráadásul egyes hátralékosoktól csak hosszú idő után vagy egyáltalán nem hajtható be a tartozás. A hátralék 43 százaléka az iparűzési adóból ered, harmada a kommunális adóból. 2017-ben 777 fizetési felszólítást postázott a hivatal. Százhat esetben úgynevezett hatósági átutalási megbízást bocsátottak ki, 138 ügyféllel szemben a munkabérből való letiltásról intézkedtek. Az 50 ezer forintot elérő tartozások esetében lehetőséget ad a jogszabály arra, hogy a helyiadó- és a gépjárműtaksa behajtásáért az államot is megkeressék. „Ezzel a lehetőséggel továbbra is élni fog az önkormányzat" – hívja fel a figyelmet a tájékoztató.A hátralék 43 százaléka az iparűzési adóból ered.A jelentés a különböző adónemeket is sorra veszi: magánszemélyek kommunális adója 4157 adótárgyat érint 4105 személyre vonatkoztatva. Állandó iparűző 1349 él Csornán. Itt 5698 jármű után fizetnek adót, összesen 3899-en.