Ötödik alkalommal: muskátlit minden ablakba! - Tavaszi virágosztás Kapuváron

A kapuvári szimpla virágú, piros futómuskátlikkal díszített ablakok a kisváros jelképévé váltak

A tél hosszú, kitartó faggyal járt idén, így nincsenek könnyű helyzetben a virágtermelők. A Kapuvári Kertészet termálvízen alapuló kertészetének vezetője Szűcs Kálmán és a Kapukom kft. összefogásának eredményeként a rábaközi kisváros lakói ennek ellenére idén is önköltségi áron juthatnak egynyári balkonvirágokhoz.A virágosztásra a hagyományoknak megfelelően a kerékpároscentrum előtt kerül sor, csütörtökön, április 27-én reggel 9 és 12 óra között.

A város parkgondozási feladatait ellátó városüzemeltető cég vezetője Németh D. László személyesen is részese az akciónak, már öt éve. „Örülök és hálás vagyok, hogy az idei különösen nehéz körülmények ellenére is vállalta a Kapuvári Kertészet a városi virágosztást. A tőlük kikerülő palánták, helyi igényekre helyben kevert virágföld a korábbi években bizonyítottak a balkonládákban."Félfutókkal idén nem tudnak szolgálni, viszont az álló és futó muskátlik mellett egyéb balkonnövényekre is számíthatnak a kapuváriak.