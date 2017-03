Ötezer számítógép és laptop nyugdíjasoknak

Nagy Imréné Cakóházán eddig csak telefonon tartotta a kapcsolatot családtagjaival. Ezután az interneten is ˝találkozhat˝ velük.

Mint arról korábban beszámoltunk, Cakóháza és Sobor is érdekelt egy, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányításával megvalósuló programban. Ennek keretében ötezer egyedül élő, 65 év feletti idős ember számára teszik lehetővé az otthoni számítógép, laptop használatát.Ötezren saját számítógépükkel csatlakozhatnak, továbbá a vészjelző karperecek révén ezerötszáz nyugdíjas egészségi állapotát ellenőrizhetik folyamatosan. A kezdeményezés Cakóházán 10, Soboron 20 közfoglalkoztatottnak adna munkahelyet. A diszpécserközpontok munkatársai Skype-központokon keresztül tartják majd a kapcsolatot az idősekkel, valamint segédkeznek a nyugdíjasok infokommunikációs tudásának elsajátításában is.

Ötezer egyedül élő, 65 év feletti idős ember számára teszik lehetővé az otthoni számítógép, laptop használatát.A Kisalföld korábbi értesülései szerint hiányzott a megfelelő számú, kiközvetíthető közfoglalkoztatott. Azóta a munkaügyi központ toborzásba kezdett. A program megvalósulásával kapcsolatban további kérdéseket is feltettünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak. Többek között, hogy mi történik akkor, ha nem teljesül az előírt létszám? Meddig van fedezet a program működtetésére? Ki állja az internet bekötésének költségeit? Történt-e igényfelmérés az idősek körében?Jeneiné dr. Rubovszky Csilla miniszteri biztos válaszolt érdeklődésünkre. „A programban csak olyan települések szerepelnek, melyek maguk jelezték részvételi szándékukat. A kormánydöntésben szereplő hatvanhárom településhez egyébként több mint négyszáz település önként csatlakozott. Így nemcsak a hatvanhárom településen, hanem közel ötszázon indul el a program. Valamennyi önkormányzat részt vesz a közfoglalkoztatottak kiválasztásában, amely folyamatos. A két rábaközi településen is van már elegendő munkaerő ahhoz, hogy a program biztosan elkezdődjön – kezdte a miniszteri biztos, aki kitért a finanszírozásra is. – A program finanszírozásáról a kormány 12 hónapra döntött, ez az időszak siker esetén további 6 hónapra meghosszabbítható, melynek finanszírozását szintén a kormány biztosítja. A program keretében ötezer idős ember nemcsak a számítógépet, hanem szükség esetén az internetszolgáltatást is ingyen veheti igénybe."Jeneiné dr. Rubovszky Csilla beszélt továbbá az igényekről is, melyet egy tavaly lefolytatott felmérésre alapoznak: „A közfoglalkoztatottak, miután a programhoz szükséges szakmai képzést megszerzik (informatikai, szociális, bűnmeg- előzés), helyi szinten keresik fel a településeken élő valamennyi 65 év fölötti idős embert. A folyamat során az ELTE módszertani tanszékével korábbiakban összeállított kér- dőív lekérdezése zajlik annak érdekében, hogy minél megalapozottabban lehessen az ingyenes programban részt vevő időseket kiválasztani" – zárta végül a válaszoló.