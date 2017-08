Öt ország közös kultúrája

Markotabödöge tizenkét éve alakított ki testvértelepülési kapcsolatot a szlovákiai Lúcs községgel. Mára elmondhatják, hogy baráti viszonyt ápolnak e két település lakói. „Szinte nem telik el olyan hónap, hogy ne találkoznánk" – kezdte Horváth Sándor polgármester, aki hozzátette, alig több mint egyórányira laknak egymástól. Kóny is jó viszonyt alakított ki a felvidéki településsel, nyugdíjasaik évente többször is összejönnek. Így adott volt, hogy mindkét rábaközi község meghívást kap a Lúcson tartott, Európai Unió által támogatott nemzetközi összejövetelre.



A hatvantagú magyar küldöttség mellett a horvátországi Bellye, a szlovéniai Zsitkóc és a romániai Szépvíz lakói is képviseltették magukat.



Az első nap a részt vevő önkormányzatok bemutatkozójával telt: „Előadást és fényképes beszámolót tartottunk a faluról, másnap pedig a helyi szervezetekről" – mondta Markotabödöge polgármestere, aki hozzátette, hogy a rendezvény az önkéntesség jegyében zajlott, melyen kiváltképp a tűzoltó-egyesületekre helyezték a hangsúlyt. Ennek Kónyban már 134 éves hagyománya van: „A Soproni Levéltár adatai szerint már 1883-ban működött Kónyban tűzoltószervezet" – mondta Aller Imre, Kóny polgármestere, aki szívesen osztotta meg az emlékeket és tapasztalatokat a baráti találkozón.



A prezentációk és kerekasztal-beszélgetések után szombat este a kultúrműsoroké volt a főszerep, színpadra álltak a vendégtelepülések kórusai, köztük a markotabödögei és a kónyi nyugdíjasok is, de Kollár Katalin és Derzsi György, Valaskó Ferenc, Varga Miklós, valamint a Desperado is szórakoztatta a nagyérdeműt.



A nemzetközi találkozó Kislúcson ért véget egy közös szentmisével és a vendégtelepüléseket jelképező hat fa elültetésével, melyek az önkéntesmozgalom és kapcsolatfelvétel szimbólumaként terebélyesednek majd.

A következő találkozóra itthon kerül sor, hisz a markotabödögei falunap állandó fellépői között vannak már a lúcsiak is.