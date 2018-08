Őszi szünet után költözhetnek a beledi diákok

Kőszegi-Németh József életében központi szerepet tölt be a művészet és a tanítás kettőse. A fotón épp egy városi ünnepségen vezényel.

Lapunk korábban beszámolt a Beledi Általános Iskola két épületének felújításáról (Kisalföld, 2017. november 16.). Az alsó tagozatosok épületét közel kilencven éve építették, míg a felsősök iskoláját közel negyven éve. A korszerűsítés összköltsége eléri a 140 millió forintot. Az alsó tagozat helyiségeiben kicserélik az elkopott parkettát, korszerűsítik a vizesblokkokat, megújul a tanári szoba, az összes tanterem és a folyosók.A felsősök épületében a beruházás a tetőzetet, az elektromos rendszert érinti, kifestik a tantermeket és a közlekedőket. Kialakítják az akadálymentesített mellékhelyiséget és részlegesen nyílászárócsere is lesz. Korszerű burkolattal látják el a sportudvar létesítményeit, a futó-, kézilabda- és kosárlabdapályát. A szeptemberi tan- évtől 244 tanuló látogatja majd az intézményt.Lévén, hogy közeleg a tanévkezdés, lapunk felkereste a Soproni Tankerületi Központot, ahonnan megtudtuk, jó ütemben haladnak a Beledi Általános Iskola kivitelezési munkái. Várhatóan a szer- ződésben rögzített határidőre, október 15-re befejeződik a fejlesztés. A tanítás azonban a felújítás alatt sem állhat le.– A szülők augusztus 21-ét követően mind az intézmény honlapján, mind a közösségi oldalán részletes tájékoztatást kapnak az ellátási helyszínekről. A tanévnyitón az intézmény vezetői, osztályfőnökei szintén tájékoztatják a szülőket és a gyermekeket arról, hogy kinek, hol lesz ideiglenesen az osztálya. Az oktatás szeptember 3-án a tanév rendjének megfelelően kezdődik el. Az őszi szünetet követően adiákok és pedagógusok a felújított épületekbe térhetnek vissza saját, de immáron megújult osztályaikba. A Beledi Általános Iskolában Kőszegi-Németh József kapott öt évre szóló intézményvezetői megbízást – kaptuk válaszként a Soproni Tankerületi Központtól.Az intézményvezetői múlttal rendelkező Kőszegi-Németh József korábban egy orosházi művészeti iskola és egy győri általános iskola igazgatójaként is dolgozott.– A tanulmányaim két téma köré csoportosultak. Az egyik az oktatás, a másik a művészet, mindkettőben igyekeztem elérni a legmagasabb végzettséget – kezdte Kőszegi-Németh József. Hozzátette: – Szeretnék abban segíteni a beledi diákoknak, hogy rátaláljanak képességeikre. Felkészüljenek a szakmájukra, hobbijukra, az életvitelükre, aminek a megalapozása általános iskolában történik. Fő célom, hogy a digitális jövő megismertetése mellett gyakorlati ismeretanyagra is szert tegyenek. Szembesülve az élet által felvetett kérdésekkel, megoldásokkal, a környezetük adta lehetőséget kihasználva egy élhető jövőképet kapjanak – zárta végül az igazgató.