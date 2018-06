Ostrom harmadik alkalommal Kapuváron

A szervezők különleges élményeket tartogatnak a nézők számára a Kapu Vára Fesztiválon.

Újra Kapu Vára

A végvári hagyományőrző napokat június 22. és 24. között rendezik a várárokban. A tábornyitás pénteken délután négytől lesz, melyet történelmi konferencia követ a városházán. Az ünnepi megnyitót este héttől tartják. A végvári mustra után Horváth István tárogatóműsora, majd a Szelindek Régi-Világzene Forgatag koncertje és táncháza következik. A fáklyás felvonulás fél tíztől várható. Ezt egy ütközet követi a Szent Anna hídnál.

Számos hagyományőrző egyesület van a Rábaközben, de a Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások csapata a megyében is egyedülálló. Megalakulásuk 2013-ra, a gartai városrész létrejöttének 350 éves évfordulójára nyúlik vissza.A hétvégén újra megelevenedik a múlt általuk. Ezúttal is háromnapos fesztivállal várják az évről évre gyarapodó közönséget. Korhű öltözetben és korabeli fegyverzettel idézik fel a történelmi eseményeket.„1683-ban a Bécs felé nyomuló törökök és tatárok betörtek a Rábaközbe. A Rába-vonal eleste után a törökök pusztították Kapuvárt és környékét" – beszélt Áder Attila az általuk rekonstruált csatajelenetről, mely a leglátványosabb része lesz a rendezvénynek. Hozzátette: a vár ma is tartja magát.Közel húsz hagyományőrző csapat vonul fel, illetve várja programokkal a vendégeket, köztük két külföldi, egy Lengyel- és egy Csehországból érkező.A fesztivál a városházán rendezett történelmi konferenciával kezdődik, majd megkoszorúzzák a kapuvári hajdúk és az 1848/49-es hősök szobrát, s egyben megemlékeznek a 170 éves Magyar Honvédség évfordulójáról.„A programkínálat egy új, gasztronómiai elemmel, a bográcsmustrával bővül. A hadi, tábori ételek készítésében tizenöt főzőcsapat méri össze a tudását" – emelte ki Áder Attila. Minden program kapcsolódik az alaptematikához. Így lesznek harcászati bemutatók, huszárroham, tánc és párviadalok. Többek között zoknicsatával, fa- és kincskereső játékkal, rajzpályázattal készülnek a gyerekeknek. S az is kiderül, hogy mi az a csimpolyázás és a kopjatörés.