Osliban elkészült az orvosi rendelő

Pályázati támogatás segítségével újíttatta fel az osli önkormányzat a falu orvosi rendelőjének belsejét. A korábbi külső rekonstrukcióval így kívül-belül megszépült intézményben várják a betegeket. Fodor József polgármester elmondta: készülnek a községháza korszerűsítésére is.

– Egy belügyminisztériumi pályázaton szerepeltünk sikeresen, mely a kötelező feladatokat ellátó intézmények fejlesztését célozta. Nyolc és félmillió forintot kaptunk az orvosi rendelőre, amit további félmillióval egészítettünk ki – tájékoztatott a részletekről Fodor József. Hozzátette: burkolatot cseréltek, korszerűsítették az elektromos hálózatot, a fűtést, a vizesblokkokat. Mind a gyermek-, mind a felnőttrendelő megújult.

Szűcs Istvánné és dr. Szalai László az új rendelőben, ahol beteg és orvos is jobban érezheti magát.

Osli polgármestere egy újabb, közeli fejlesztésről is beszámolt. A községháza felújítására kapott a falu 22,5 millió forint állami támogatást. Az épület közel harminc évvel ezelőtt idősek napközi otthonának készült. Akkoriban modernnek számító technológiával, ez azonban mára elavult.

Ünnepélyes átadás



A megújult rendelőt hétvégén adták át ünnepélyesen a helyieknek. Szerepeltek az iskolások, az óvodások, a nyugdíjasok. Köszöntőt mondott Fodor József polgármester, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, dr. Márton Mónika gyermekorvos, dr. Szalai László háziorvos. A rendelőre dr. Szaradits József plébános kért áldást.

– Időközben az idősek otthonára nem volt igény, így a polgármesteri hivatal költözött az épületbe. A támogatást az energetikai hatékonyság fokozására kaptuk. Többek között a nyílászárókat cseréljük ki és korszerűsítjük a fűtést a hivatalban is. A munka várhatóan tavasszal kezdődik majd el.Fodor József megjegyezte: a polgármesteri hivatal a felújítás idejére valószínűleg a kultúrházba költözik. Ott alakították ki egyébként az ideiglenes orvosi rendelőket is, amíg az egészségház rekonstrukciója tartott.Az orvosi rendelőben dr. Szalai László osli háziorvos a Kisalföldnek elmondta: a hetvenes-nyolcvanas évek hangulatát sikerült XXI. századira cserélni a beruházással. Orvosával egyetértett Szűcs Istvánné is. „Kulturált, tágas, világos lett az orvosi rendelő. Össze sem lehet hasonlítani a régi viszonyokkal" – jegyezte meg a falubeli asszony.