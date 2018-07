Önerőből épül az út Kapuváron 150 millió forintból - fotók

Korábban már beszámoltunk arról, hogy három ütemben újítják fel a kapuvári Vargyas utcát. Az ütemezés sorrendjét egy újonnan épült társasház miatt cserélte fel az önkormányzat, így lehet, hogy míg az utca két bejáratánál az új, addig az utca közepén a régi aszfalton közlekedhetnek az arra járók. Az önkormányzat minden évben jelentős összeget különít el útfelújításra, a Vargyas utcai beruházást is saját erőből finanszírozzák.Az első két szakasz rendbetétele 60,5 millió forintba került. Az új társasház előtti tér rendezését, parkolóhelyek kialakítását és a közvilágítás építését szintén a város finanszírozta mintegy 70 millió forintból. Hámori György polgármester korábban kiemelte: a burkolatcserével párhuzamosan az utca felszíni csapadékvízrendszerének építését is elvégzik.Az önkormányzathoz továbbra is sok kérdés érkezik a Vargyas utca felújításáról. Főképp az, hogy miért nem egyben készül el. A legutóbbi testületi ülésen a város vezetője elmondta: teljesen önerőből épül az út. Annak hossza és a felújítás anyagi mértéke nem teszi lehetővé pályázat benyújtását.Felvetődött az is, hogy a Vargyason kívül eddig már több utcát is felújítottak, miért nem csoportosították át ide azokat az összegeket? Hámori György válaszából kiderült: azok pályázati pénzből valósultak meg, s csak azon utcák rendbetételére pályázhatnak, amit az elnyerhető 30 millió forintos összeg lefed.Az önkormányzat minden évben jelentős összeget különít el útfelújításra.– A Vargyas utca felújításának összköltsége eléri a 150 millió forintot – tette hozzá. Elmondta, hogy a város ezt az összeget egy gazdasági évben nem tudja kigazdálkodni. – Csak abban a tempóban tudunk haladni, ahogy egyrészt az anyagi erőnk, másrészt a kivitelezői kapacitás engedi – mondta a városvezető.A helyiek a városban tartó kátyúzások nyomán azt is megkérdezték: miért hagyják a már kimart aszfaltot az utcák gödreiben? Hámori György válaszként elmondta: elkerülendő, hogy kár keletkezzék a járművekben, a kivágott mart burkolatot mindaddig, míg nem érkezik meg az új aszfalt, nem lehet kiszedni a gödrökből.