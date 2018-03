Nyertes pályázatok sorát koordinálja a szociális központ

Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető az újonnan bevezetett, biztonságot adó jelzőkészüléket mutatja lapunknak.

Az óvodai és iskolai szociális segítés fejlesztését célzó pályázaton 30 millió forintot nyert a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ (Kisalföld, 2017. november 11.). Ennek keretében előadások sora várta a gyerekeket, köztük dr. Zacher Gábor toxikológus a droghelyzetről beszélt, de L. Stipkovits Erika szakpszichológus mondanivalójára is nyitott volt a hallgatóság. A 18 hónapon át tartó projekt időszakában még rengeteg programmal készülnek a szervezők.A szegregált területeken élők és szegregációval veszélyeztetettek ingyenes képzésére 40 milliót fordíthat az önkormányzat pályázatának köszönhetően a Nyitott Kapu-Vár Társégi Szociális Központ (Kisalföld, 2017. október 10.): „Huszonketten jelezték a részvételi szándékukat. Hamarosan indulnak a képzések" – kezdte Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető. A résztvevők maguk dönthették el, milyen képzés érdekli őket, így került fel a listára a műkörmös, nehézgépkezelő, óvodai dajka vagy a villanyszerelő.Az intézmény március 1-jétől család- és karrierpontként is működik. A megvalósításra 200 millió forintot kapott az intézmény. Horváth Attiláné szakmai vezető munkáját hét munkatárs segíti majd, felzárkóztató, „énidőt" biztosító, önsegítő és fejlesztő képzéseket, programokat szerveznek a nők számára, emellett bevonják a munkáltatókat is. A cél, hogy a munkaadók nyitottak legyenek a minőségi munkaerő alkalmazására rugalmas, részmunkaidőben vagy akár távmunkában.„A programokkal is a női vonalat erősítjük. Többek között rendezünk anya-lánya napot, lesznek prevenciós előadások, de egy-egy betegségen vagy nehezebb időszakon átesettek is megoszthatják tapasztalataikat és tanácsokat adhatnak" – hangsúlyozta Horváth Attiláné, akiknek elmondása szerint nyitottak a további ötletekre, javaslatokra. A szakmai vezető kiemelte: a rendezvények alatt lehetőséget biztosítanak gyermekfelügyeletre, emellett alternatív módon, például heti pár órás kisgyermek-felügyelet biztosításával is segítik az édesanyákat, míg ők az ügyeiket intézik.Néhány hónapon belül ugyanis elkezdik a Zöldfasor utcai épületük felújítását. A több mint 45 millió forintos beruházás során új nyílászárók kerülnek az épületbe, korszerűsítik a villamos hálózatot és a fűtést. A pénzből vásároltak már egy kisbuszt, így az ételkiszállítást házon belül megoldják. Egy munkatársat alkalmaznak a feladatra, s még így is gazdaságosabb, mintha megbízással végeztetik el.Közben zajlik az elavult jelzőkészülékek cseréje is. „A műszer GPS-koordináták alapján működik, így nyomon követhető használójának útja. Telefonálni nem lehet vele, de a benne lévő mobilkártya révén hívható, s a központtal egy gombnyomással felveheti a kapcsolatot a használója" – tudtuk meg a napi 70 forint költségű műszerről Odoricsné Buthi Krisztinától.