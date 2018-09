Népszerű a höveji csipke

A nyáron Budapesten is ˝járt˝ a höveji csipke. Balról: Horváth Miklósné múzeumvezető és varró, Horváth Istvánné polgármester, illetve Perjés Klára újságíró és Józsa Judit, a galéria tulajdonosa.

Elismerés a vezetőnek

A Höveji Csipkevarró örének vezetője, Bendesné Vörös Ildikó népi iparművész a napokban rangos szakmai kitüntetést kapott. Höveji csipke ünnepi asztalterítőszett termé ével a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Magyar ézműves Remek címet nyerte el, termé forgalmazásánál jogosult a megkülönböztető cím használatára.

Egyre népszerűbb a höveji csipke hazánkban. A helyi csipkevarró öre, illetve a falu viszi a hírét szerte az országban. A termé felkerült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzé ébe is. A hövejiek múltját is kutatjá a csipkének és egészen új információkra bukkantak.– A höveji csipke megőrzése nemcsak a falu miatt fontos, hanem azért is, mert részét épezi a magyar kultúrának és a népművészetnek – mondta Horváth Istvánné, a özség polgármestere. – Egyedülálló, földrajzi árujelző oltalom alatt áll. Azaz höveji csipkének az nevezhető, ami a falunkban észül. A mi felelősségünk, hogy ezt az értéket megőrizzü és a fiatalabb korosztálynak átadjuk. Ez az egyik legfontosabb feladata a Höveji Csipkevarró örnek is. A csoportnak harminc tagja van, vezetője Bendesné Vörös Ildikó népi iparművész. Hetente tartjá a foglalkozásokat. Számos fiatal vesz részt a munkában és többen a özépkorosztályból is szeretné elsajátítani nagyanyáik tudását.A csipkevarró öre járja az országot és egy kiállítási anyaggal mutatja be a csipke történetét és jelenét. Pünkösdkor a szentendrei Skanzenben, majd Szegeden, a kulturális örökség napján voltak. Előtte Budapesten, egy belvárosi galériában négy hónapon keresztül láthatta a özönség a höveji tárlatot. Nemsokára Alsópáhokra mennek és már azt is tudjá például, hogy 2020 januárjában Cegléden lesz bemutatójuk. „A csipkevarró asszonyok viszik magukkal rámáikat és a helyszínen, élőben láthatjá az érdeklődő , miként észül a csipke. A hazai rendezvények mellett szeretnénk az országhatárokat is átlépni és ülföldre is hírét vinni termé ünknek" – jegyezte meg Horváth Istvánné.Természetesen otthon, a Csipke Múzeumban is várjá a látogatókat, ahol Horváth Miklósné a tárlatvezető.– A höveji csipke hazája Hövej, itt kell átadnunk mindazt, amit mi is örö öltünk és kaptunk szüleinktől. Azon dolgozunk, hogy soha ne haljon ki ez a hagyomány – fejtette ki véleményét Horváth Miklósné. Hozzátette: a múzeumban hazai látogató mellett jártak már például japánok és olaszok is. Iskolai csoportok, nyugdíjasklubok, dalkörö és baráti társaságok is gyakran megfordulnak náluk. Horváth Miklósné egyébként kutatja is a csipke múltját.– Azt tudtuk, hogy a brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert a höveji ézimunka. Az azonban nemrég derült ki, hogy már 1930-ban, az antwerpeni világkiállításon is ott volt a termé ünk és szintén aranyéremmel díjaztá . Utána rengeteg megrendelést kaptak a höveji asszonyok. Aztán 1936-ban Párizsba, a katolikus misszió által szervezett kiállításra és vásárra is üldtek ki höveji anyagot. 1958-ban pedig Budapesten, a Vármúzeumban rendezett népművészeti kiállításon mutattá be – sorolta Horváth Miklósné.Az önkormányzat egy harmadik teremmel bővíti a Csipke Múzeumot. A tervek szerint még idén ész lesz az épület, melyben a is varró asszonyok munkáit mutatjá be. Korabeli bútorokkal pedig azt is szemléltetik, hogy miként használtá a mindennapokban: ágyterítő ént, polccsíkként, sublótterítő ént.