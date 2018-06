Német és osztrák kereskedők arab háttérrel vásárolják a magyar bárányt

Sipos Ede gyerekkora óta készült rá, hogy juhász legyen. A nehézségek ellenére a szakma szeretete tartja még mindig a bárányok mellett.

A Rábaköz legnagyobb birkás gazdája a mórichidai Sipos Ede. Négyszáz jószágot tart és küzd az ágazat általános gondjaival. Legelőször is a munkaerőhiányt említi a termelő. Emiatt kezd gazdasága hasonlítani a francia juhos farmokhoz. Mórichidán is mindent a családtagok csinálnak, csak sokszor kettő helyett is dolgoznak. Merthogy a technikai felszereltség itthon még nem éri el a francia szintet.– Az a generáció, amelyik értette és szerette ezt a mesterséget és a munkától sem ijedt meg, elment közülünk. A fiatalok meg már nem így képzelik el a kenyérkeresetet. Nehéz segítséget, munkaerőt találni – vázolta a Kisalföldnek tapasztalatait Sipos Ede.– Úgy vagyunk már, mint a franciák. Voltunk kint néhányszor és láttuk, ott hogy működnek a dolgok. Egy négyszáz állatból álló állományt teljes gépesítéssel, a legmodernebb technológiával látnak el csak a családtagok. Vagy éppen kevesebb, ötven-száz állatot tart a francia kolléga, de ez csak a gazdaságának egy mellékágazata, nem fő profilja. Esetleg főállású munkája mellett foglalkozik bárányokkal. Nálunk a feleségem és a lányom dolgozik mellettem, illetve egy alkalmazottunk van. A technológiai fejlettségben azonban még nagyon le vagyunk maradva a nyugati társaktól. Ahhoz, hogy utolérjük őket, több százmillió forintos beruházásra lenne szükség. Azaz lehetetlen vállalkozás.A Sipos család jellemzően az olasz piacon értékesíti a bárányt. Kialakult azonban egy osztrák és német kereskedői terület, amely arab érdekeltségű. Utóbbival azonban probléma, hogy nem lehet kiszámítani a keresletet. A szlovák és román beszállítók ugyanis sokszor elveszik a magyarok elől az osztrák vágóhidakat. „Hogyan lesz olcsóbb a román és szlovák bárány, mint a magyar, nem tudjuk. Én kereskedői technikákra gyanakszom" – jegyezte meg Sipos gazda.– A tejünket a ménfőcsanaki tejüzemben dolgozzák fel. Megbízható felvásárló, ráadásul ötven kilométeren belül van, azaz a szállítási költségek is elviselhetők. A tej ára persze elég alacsony szinten, kétszáz forinton áll. A szomszédos Szlovákiában viszont közel háromszáz. A Hajdú-Bihar megyei kollégák például oda szállítanak – fejtette ki. Sipos Ede küldöttje a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének, így rálátása van a hazai juhágazat alakulására. Erről kifejtette: az állami támogatások hatására emelkedik az állatlétszám. Ám optimizmusra nincs okuk.– Az állattartók száma is emelkedik ezzel együtt. Azért, mert sokan tízes-húszas darabszámmal lépnek be a rendszerbe. Ugyanakkor komoly gazdaságok megszűnnek a nehézségek miatt. Nem egy gazdatársam van, aki a juhokat leadta és most hízómarhákkal foglalkozik – mondta.Siposék a közelmúltban kistermelői tejfeldolgozásba is kezdtek. A gazda felesége készíti a túrót és a sajtokat, amit termelői piacokon próbál értékesíteni több-kevesebb sikerrel.– A kereslet egyelőre nagyon gyér, a fogyasztók idegenkednek a juhtejtermékektől. Az étkezési szokások még nagyon a tehéntejre támaszkodnak. Nem hagyjuk azonban abba, hiszen a jövő mindenképpen az lesz, hogy a megtermelt áru egy részét a gazda maga dolgozza fel – jegyezte meg Sipos Ede.