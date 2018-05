Néhány perc alatt ellopták a tízmilliót a szili takarékból

A takarékszövetkezet épülete, ahová kedden hajnalban törtek be.

Betörtek és tízmillió forint körüli összeget vittek el a Téti Takarékszövetkezet szili kirendeltségéről – értesült a Kisalföld. Információinkat a megyei rendőr-főkapitányság munkatársai nem erősítették meg, csak a betörés tényét. Közleményükben úgy tájékoztatták lapunkat, hogy lopás bűntette miatt nyomoznak.A Kisalföld a helyszínen járt utána a történteknek. Mint kiderült, kedden hajnalban hatoltak be ismeretlenek a takarék épületébe, mely a Hunyadi téren áll. A sziliak szerint hajnali két óra körül.„Azt hiszem, jól ismerhették a helyszínt. Az egyik kamerát ugyanis elállították és úgy hallottam, a riasztót is megrongálták" – mondta egy középkorú, helybeli férfi. Társa azonban úgy értesült, hogy egy külső kamera viszont a betörők autóját is felvette, és azt is, hogy legalább hárman voltak az elkövetők.Egy, az egyik üzletből kilépő asszony szerint azt beszélik a faluban, hogy néhány perc alatt zajlott le a lopás. „Nagyon ügyesek voltak és összedolgoztak. Én úgy tudom, egy páncélszekrényt is magukkal vittek. Hogy hogyan, elképzelni sem tudom, hiszen az nehéz darab lehet" – osztotta meg értesüléseit. Még hozzátette: úgy hallotta, tízmillió forint körüli összeg volt a páncélban.Az ügy állásáról a nyomozás érdekeire hivatkozva a megyei rendőr-főkapitányságon nem adtak bővebb tájékoztatást.A szilihoz hasonló eset történt 2016 nyarán a szomszédos faluban, Szilsárkányban is (Kisalföld, 2016. szeptember 3.). Ott is a takarékszövetkezet volt a célpont és oda is éjszaka érkeztek az elkövetők. Igaz, ők a helyszínen „dolgoztak". A páncélszekrényt szétvágták és úgy távoztak a zsákmánnyal.