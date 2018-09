Negyvenmillióból újítják fel a járdákat Csornán

Simon Ferenc is várja már, hogy a belvárosi járdákat felújítsák.

Járdafelújításokról tárgyalt legutóbbi ülésén Csorna képviselő-testülete. Két forgalmas, központi gyalogjárót tesznek rendbe rövidesen: a Soproni úton dolgoznak majd szakemberek, illetve a Szent István téren, a premontrei rendház oldalán. Az önkormányzat cége, a Vilmos Park Kft. lesz a kivitelező.A testületi ülésen Major András alpolgármester elmondta: a Soproni úton a Mártírok téri drogériától a Zöldfa vendéglőig javítják ki a járda burkolatát. Mindezt önerőből. „Ez a járdaszakasz csatlakozik a felújított Mártírok teréhez" – fogalmazott az alpolgármester. A Vilmos Park Kft. az önkormányzat kérésére benyújtotta az ajánlatát. Eszerint a társaság 13,5 millió forintért végzi el a feladatot.Ugyanígy a Szent István tér keleti oldalán is a Vilmos Park Kft. lesz a kivitelező. Ez a rész egy nagyobb szakasz, hiszen a mezőgazdasági bolttól egészen a Jézus Szíve-plébániáig tart. A területen rövidesen megépítik a kerékpárutat is, így természetesnek tűnt, hogy az önkormányzat saját pénzből a gyalogosközlekedés körülményeit is javítja. A fejlesztés ára 26,7 millió forint. Major András megjegyezte: a költségeket a premontrei apátsággal közösen viselik, ugyanis a rend vállalta, hogy a beruházásban együttműködik az önkormányzattal.Simon Ferenc szerint a belvárosi járdákra ráfér a felújítás. A Kisalföldnek azt mondta, egyre szépülnek a közterületek a városban, illő tehát, hogy a gyalogutak se maradjanak le.– Az Erzsébet királyné utca, a Mártírok tere mutatós lett, látszott is, hogy sokat dolgoztak értük. A járdák közül a Soproni úti valóban elég rossz állapotban van. Ugyanitt, a főút mellett még a Palota soron is szükség lenne a javításra. Gondolom, arra majd később kerül sor. A premontrei rendház előtt építik majd a kerékpárutat. Logikus, hogy azzal együtt a járdát is végre rendbe teszik. Biztosan mutatós lesz, ha egészen a plébániáig elkészül – foglalta össze véleményét kérésünkre Simon Ferenc.