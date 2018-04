Negyedszázados vitnyédi sikertörténet

Németh Lajos és fia, Németh Attila közösen „viszik" már az üzletházat. A vállalkozó szerint a generációváltásra időben kell felkészülni.

Negyed századdal ezelőtt egy harminc négyzetméteres üzletben működtette gazdaboltját a vitnyédi Németh Lajos. Azóta a Pannónia Üzletház már három hektáron terül el a település szélén. Az alapító-tulajdonos az elmúlt két és fél évtized tapasztalatairól beszélt a Kisalföldnek.– Egyszemélyes vállalkozásként indítottam az üzletet a családom segítségével. A kilencvenes évek elején, közepén óriási változásokon ment át a kereskedelem, melyeknek igyekeztem mindig megfelelni – idézte a kezdeteket Németh Lajos. – Egyre bővült az árukészlet, a kínálat és egyre több szolgáltatást nyújtottam vevőimnek. A fejlődés egyenletes volt, melynek köszönhetően tizennégy évvel ezelőtt megnyitottuk a Pannónia Üzletházat, ahol már ötvenezerféle terméket forgalmazunk. Az épület közel kétezer négyzetméteres, amihez még további udvari terület tartozik. Többek között barkács, hobbi, kertészet, háztartás, szőlészet és munkavédelem termékkörben kínálunk árucikkeket. Idáig eljutni nem volt egyszerű dolog. 2002-ben a Széchenyi-terv keretében elnyertünk egy támogatást. A megváltozott politikai helyzet miatt a kifizetéseket nem folyósították, ami az önerő mellett biztosította volna a beruházás költségeit. Az elképzeléseim szertefoszlani látszottak. Ezután huszonöt bankba nyújtottam be hitelkérelmet, megfelelő számításokkal, garanciákkal alátámasztva. Végül egy olasz tulajdonú pénzintézettel sikerült megállapodnom. Az építkezésre kapott svájci frankos hitel időközben a duplájára emelkedett. De azt hiszem, ha nem lettem volna végig optimista és nem hittem volna abban, hogy terveim megalapozottak, már az elején el kellett volna állnom szándékomtól. Mindig törekedtem arra, hogy az értékesítés mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtsunk. Ilyen szolgáltatás például a kiszállítás, a szerviz vagy a szaktanácsadás. Az a szabály, hogy a vásárló a legfontosabb, ma is áll, de már nem elég csak ehhez tartani magunkat.Németh Lajos vallja, hogy meg kell elégedni a tisztességes árréssel, a napi igényeket pedig nagy figyelemmel kell követni és gyors döntéseket szükséges hozni az életben maradáshoz a mai kereskedelemben. A hasznot nem szabad felélni, folyton fejleszteni és bővíteni kell. Ezeket viszont csakis kiváló csapatmunkával lehet elérni.– Az áruházban huszonnyolc kollégám dolgozik, valamennyien jól képzettek, profik, szakterületük kiváló ismerői. Vannak, akiket már több mint húsz éve munkatársaim között tudhatok, valamint többen átlépték már az egy évtizedes jubileumot is. Úgy gondolom, hogy a mai világban ez ritkaság. Szerencsére hozzájuk hasonlóan a kedves vevőink között is sokan a kezdetek óta nálunk vásárolnak. Ezért nekik is köszönettel tartozunk, hogy kitartanak mellettünk. A jövőben is mindent meg fogunk tenni a megfelelő kiszolgálásuk érdekében. Ezt bizonyítja, hogy már több termékkörben jelen vagyunk az internetes kereskedelemben is, amelyet folyamatosan fejlesztünk.Ezen tényezők tudatában bátran mondhatom, hogy a multik méltó versenytársai vagyunk, sőt, bírunk is velük. Ezeken kívül vállalkozásunk foglalkozik szőlészeti támberendezések nagykereskedelmével is. Ezt a szolgáltatást előfinanszírozva is biztosítjuk. Megrendeléseket kapunk az összes hazai borvidékről, illetve külföldről is. A szőlészet gyerekkorom óta a szívügyem, ezért nemcsak szakmailag és kereskedőként kötődöm a borágazathoz és borkultúrához, hanem magánemberként is nagy tisztelője vagyok a két szép hivatás művelőinek. Sarkalatos kérdés a generációváltás. Két fiam közül a nagyobbik már kilenc éve az áruházban dolgozik, a fiatalabbik pedig még iskolában tanulja az idegenforgalmat. Sajnos azonban ez nem mindenhol van így. A rengeteg szabály, kiszabott teher és háttérmunka miatt a fiataloknak nem túl vonzó a kereskedelmi pálya. Egyszerűbb környezetet kellene teremteni, melyekkel vonzóbbá teszik az ágazatot számukra – fogalmazta meg tapasztalatait a vitnyédi vállalkozó. (x)