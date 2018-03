Negyedére csökkent az iparűzési adó Himodon

Elkészült és a képviselő-testület el is fogadta Himod idei költségvetését. Módos Ferenc polgármester szerint a családok és a vállalkozások esztendeje lesz 2018 a faluban. Növelik ugyanis a gyerekek támogatását, illetve csökkentették az iparűzési adót.

– Az iparűzési adó nálunk kétszázalékos volt. Csökkentésére most jött el a lehetőség és fél százalékra változtattuk meg. A falu határában ugyanis kavicsbánya nyílt, mely jelentős adófizetője lesz az önkormányzatnak – közölte Módos Ferenc.

A himodi közfoglalkoztatottak csapata: Tóth Mária, Kovács István, Tóth Gáborné, Módos Rita, Pusztai Gáborné, Füzi Ferenc.

– A község tehát nem esik el bevételtől, viszont a helyi iparosok, vállalkozások terheit könnyítettük. Félelemre ad okot a faluban, hogy a bányából anyagot szállító teherautók tönkreteszik majd az útjainkat. Ez azonban alaptalan, ugyanis kiépített szállító útvonalakon közlekednek, ezzel elkerülve a belterületet.A polgármester elmondta: a helyi gyermekes családok eddig is komoly támogatásokat kaptak az önkormányzattól. Az iskolakezdési támogatás és a karácsonyi ajándék mellett mindenki örömére ettől az évtől bevezetik a húsvétit is. A rászoruló családokat pedig balatoni nyaralásra viszik.– Idén öt család élhet ezzel a lehetőséggel. Teljesen ingyen, egy-egy hetet tölthetnek el a Balaton mellett. Még az utazásukat is álljuk – tette hozzá Módos Ferenc. Szintén képviselő-testületi döntés, hogy az önkormányzat házat vásárol a faluban. Terveik szerint olyan családnak adják majd bérbe, amelyik legalább két óvodáskorú gyereket nevel. – Óvodánkba most tizenöt apróság jár, ám ahhoz, hogy a fenntartásához megfelelő állami támogatást kapjunk, tizennyolc-húsz gyermekre lenne szükség. A létszám miatt évente három-négy millió forinttal kell kiegészítenünk a normatívát. Jobban örülnénk neki, ha ezt az összeget közvetlenül az ovisokra fordíthatnánk.Módos Ferenc a beruházások közül kiemelte az iskolaépület keleti szárnyának felújítását és közösségi térré alakítását. Erre 36 millió forintot költenek. Kerül még pénz továbbá járdaépítésre, illetve kerítéscserére, valamint az orvosi rendelőnél parkolókat is kiépítenek. Programokkal is készülnek. A hagyományos rendezvények mellett nyáron egészségnapot tartanak.A gyerekek és idősek pedig nagy útra készülnek tavasszal. Járóka Lívia európai parlamenti képviselő – aki tavaly az idősek napján járt Himodon – meghívta a helyi gyerekeket és a nyugdíjasklub énekkarát Brüsszelbe. Utazásukat természetesen az önkormányzat is támogatja.A polgármester még arról is tájékoztatott, hogy télen 78 köbméternyi szociális tűzifát osztottak ki. Hetvennyolcan jutottak így egy-egy köbméter tüzelőhöz.„Nagy összefogás volt az akció. Az önkéntes tűzoltók vállalták ugyanis, hogy felfűrészelik a fát, így az időseknek már ezzel sem kellett bajlódniuk. A közmunkások pedig a szállításnál segítettek. Ezúton is köszönöm mindenkinek az együttműködést" – mondta Módos Ferenc