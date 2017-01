Négy rendőrkapitányság körözte a férfit, aki Kapuváron is lopott

A gyanúsított tavaly augusztus 27-én a reggeli órákban egy kapuvári parkolóban ismeretlen módszerrel kinyitott egy személyautót és ellopta a tulajdonos táskáját, benne a nő készpénzével, mobiltelefonjával, bankkártyájával és személyes irataival együtt. Az eltulajdonított bankkártyával a bűncselekmény utáni órákban több alkalommal vett fel készpénzt a környező településeken.



A nyomozók az adatgyűjtés során azonosították a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható E. Róbertet, aki ismeretlen helyen tartózkodott, ezért elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene.



A Rétsági Rendőrkapitányság beosztottjai január 2-án fogták el a 61 éves férfit, akiről megállapították, hogy a Kapuvári mellett a Szegedi, a Kőszegi és a Békéscsabai Rendőrkapitányság is körözi. A férfit másnap átadták a kapuvári rendőröknek. Be is ismerte a bűncselekmények elkövetését.



A Kapuvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az eljárást befejezte és az iratokat vádemelési javaslattal a Járási Ügyészségnek megküldte.