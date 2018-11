Négy intézmény tetejére 370 napelemet szereltek fel idén: Kapuváron a tetőn általában dolgoznak

A kapuvári önkormányzat számára évek óta elsődleges, hogy megújuló energiaforrásokkal váltsák ki a közintézmények fűtés és világítási rendszereit. A projekt kezdete, amelynek keretében erre most sor kerülhetett is régebbre nyúlik vissza. Összességében 57 millió forintos, 100 százalékos pályázati forrásból elkészült beruházásról van szó, amelyet a város 1.4 millió forintos önerővel egészített ki.Az ovik közül a Király-tó Óvoda és Bőlcsöde gartai és lakótelepi tagóvodája kapott 42 illetve 48 napelemet, a Széchenyi iskola tetejére 116 a tornatermére további 78 panel került, a Berg Gusztáv Szakközépiskola pedig 86-ot kapott. A szaknyelvben "háztartási méretű kiserőműnek"-nek (HMKE) nevezett rendszer az épületek saját villamos energiaigényét csökkenti, ami az energetikai megtakarításon túl jelentős károsanyag-kibocsátástól is mentesíti a várost.A beruházás nyilvánvaló előnyei mellett Hámori György polgármester azt emelte ki, hogy a kapuvári oktatási intézményekbe járó, tanuló gyerekek számára környezetünk védelme nem bemagolandó tananyag, hanem működő napi tapasztalat. A fűtés melege, az izzók, amelyek fényében játszanak, olvasni tanulnak vagy szakmát sajátítanak el megújuló energiából származik.A városi intézmények környezetkímélő energiaforrásokra történő "átállítása" Kapuváron immár több önkormányzati ciklusra visszanyúló folyamat, hisz a Rábaközi Művelődési Központ és a városháza tetején is évek óta napelemek dolgoznak.