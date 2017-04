Méretes lyukak tátongnak a hídon Vágon

A vági Paksi Istvánné a híd legveszélyesebb részeit mutatta meg lapunknak.

Méretes lyukak tátongnak a vági Rába-hídon a pályatest és a gyalogjáró találkozásánál. A probléma nem új keletű, de szerencsére a megoldás már közel van.„Nagyjából 7–8 éve áll fenn ez a helyzet" – kezdte Pálffy Attila, Vág polgármestere. Helybeli lakosként tisztában van a híd állapotával, emellett a panaszok is elsőként az önkormányzathoz érkeznek. „Ideiglenes javítások voltak ugyan, de a gond mára beavatkozást igényel. Kint van a súlykorlátozó tábla, ám ezt sok esetben figyelmen kívül hagyják. Az M86-os építésekor közlekedő nehézgépjárművek a mellékutak mellett a híd állapotán is sokat rontottak."

A polgármester egy esetről is beszámolt: „Tavaly történt, hogy egy hatalmas robajt hallottunk, egy munkagép felszedte a hídvégi burkolólemezt. A sofőr eltűnt, ott hagyva egy félméteres hézagot az átjáró közepén. Életveszélyes lett volna, ha valaki belehajt. A közútkezelő azonnal intézkedett, és a javítás idejére lezárták a hidat" – emlékezett vissza a polgármester, aki kitért az ilyenkor használatos kerülő utakra is: „A forgalmat ez esetben a rábakecöli, várkeszői vagy a marcaltői híd felé lehet terelni. A falu első embere szerint egyre nagyobb a forgalom az átjárón. „Örülnénk, ha mielőbb biztonságos lenne a Rába-híd."A vági Paksi Istvánnét gyermekkora óta sok emlék köti a Rábához. „Ha megjön a jó idő, sokszor kerékpározom át a hídon. Meglepődve tapasztaltam, hogy milyen rossz állapotban van a járda. Néhol le lehet látni a vízre, akkora lyukak vannak rajta" – tette hozzá az asszony.A várható javítási, felújítási munkálatokról a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t is megkérdezte lapunk. Szerintük a híd állapota nem életveszélyes. Pályája biztonságosan használható, a gyalogosjárdát azonban mindkét irányból lezárták. A járdaszegélyből kilátszó betonacélt folyamatosan elfedik. A forgalomszámlálási adatok alapján az átjáró átlagos napi forgalma csekélynek mondható, 606 egységnyi jármű volt tavaly.„A nyár első felében tervezzük a híd megrongálódott dilatációs szerkezetének, valamint mintegy 6 méter hosszban a csatlakozó útburkolat és háttöltés teljes cseréjét. A vági Rába-híd szerepel a „Haladéktalan beavatkozást igénylő hidak" országos listáján, továbbá a megyei listában is az első három között van. Ezzel egyidejűleg rendszeresen keressük a műtárgy teljes felújításához szükséges forrásokat."A következő lépés ősszel várható: „Egy független szak- értő időszakos fővizsgálatot tart, mely alátámasztja a híd teljes rekonstrukciójának, valamint 40 tonna teherbírásúra történő erősítésének szükségességét. Ezen szakvélemény birtokában 2018-ban elkészíttethetjük a szükséges tervdokumentációt. A teljes körű hídrekonstrukciós és erősítési munkálatok becsült összege nettó 400–450 millió forint" – tudtuk meg Zombori-Délceg Zitától, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs főmunkatársától.